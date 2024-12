Feyenoord-fans geschokt om verkoopprijs bomberjack: ‘Achterlijk, niet normaal duur…’

Supporters van Feyenoord zullen diep in de buidel moeten tasten voor het bomberjack waarmee de spelers van de Rotterdamse club afgelopen zondag het veld opliepen voorafgaand aan de topper in Eindhoven tegen PSV (3-0). De verkoopprijs van het jasje is onderwerp van gesprek op social media.

Feyenoord speelde afgelopen zondag in het Philips Stadion de topper tegen PSV. De spelers van Rotterdammers betraden het veld in groen-witte bomberjacks, ontwikkeld in samenwerking met kledingmerk Banlieue.

Het bomberjack wordt twee dagen later door Feyenoord aangeboden via de digitale webshop. Liefhebbers zullen diep in de buidel moeten tasten: de club hanteert een verkoopprijs van € 240,00.

De verkoopprijs zorgt op social media voor geschokte reacties onder veel Feyenoord-fans. “240 euro. Waanzinnig ding, maar wat een geld”, schrijft een van de grootste fanaccounts bijvoorbeeld op X.

De verkoopprijs lijkt overigens geen afschrikwekkende werking te hebben, want nog dezelfde dag zijn de meest gangbare maten van het bomberjack al uitverkocht.

