Driessen velt snoeihard oordeel over Feyenoord na eerste seizoenshelft

Feyenoord is dit seizoen simpelweg niet goed genoeg, zo stelt Valentijn Driessen. De Rotterdammers staan halverwege de competitie op de vierde plaats met een achterstand van tien punten op koploper PSV. Het probleem zit volgens de journalist vooral in het feit dat Feyenoord het niet altijd kan opbrengen met intensiteit te spelen, terwijl ook de sterkhouders vaak laten afweten.

Feyenoord sloot de eerste seizoenshelft zondagmiddag erg zwak af, met een ruime nederlaag op bezoek bij PSV (3-0). Dat was volgens Driessen nog coulant, want als de Eindhovenaren minder slordig hadden gespeeld, had de score nog veel hoger uit kunnen vallen. De ploeg van Brian Priske staat daarmee halverwege de competitie op de vierde plaats, met tien punten minder dan de koploper. Toch hadden de Rotterdammers volgens de journalist hoger moeten staan met de kwaliteiten die ze hebben, zo vindt de journalist.

“Dat Ajax halverwege het seizoen na een speltechnisch armetierige periode tweede staat, zegt alles”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. “Vandaar moeten ze zich bij Feyenoord achter de oren krabben voor de extreme wisselvalligheid tot dusver.” De achterstand op de rivaal uit Amsterdam is momenteel vier punten, waardoor plek twee en directe plaatsing voor de Champions League nog wel haalbaar is. Toch zal het in Rotterdam-Zuid in de tweede seizoenshelft een stuk beter moeten gaan dan.

‘Feyenoord moet zich schamen’

Met name de sterkhouders van Feyenoord stellen volgens Driessen te vaak teleur. “Aanvoerder Quinten Timber, Santiago Gimenez, Gernot Trauner en Dávid Hancko geven te vaak niet thuis als het erom gaat zoals tegen Ajax en PSV”, gaat hij verder. Ook heeft hij geen goed woord over voor de keeperssituatie in De Kuip, waar Priske dit seizoen te vaak wisselt tussen Timon Wellenreuther en Justin Bijlow. “Hij wisselt zijn elftal ook vaker uit de wedstrijd dan in de wedstrijd. Maar schamen moet heel Feyenoord zich als de zelfgetrokken conclusie na afloop van PSV - Feyenoord luidt dat de Feyenoorders niet dezelfde intensiteit konden opbrengen als de PSV’ers en in de individuele duels niet thuisgaven. Tegen een niet eens top spelend PSV.”

