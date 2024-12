Van Hanegem fileert complete linie van Feyenoord: 'Alles in een tempo van niks'

Willem van Hanegem stelt in zijn column in het Algemeen Dagblad dat Feyenoord de Eredivisie-kraker bij PSV vooral op het middenveld verloren heeft. De Rotterdammers traden in Eindhoven aan zonder vaste kracht , die het duel vanwege een blessure aan zich voorbij moest laten gaan. Volgens De Kromme werd de Zuid-Koreaanse zomeraanwinst node gemist in het Philips Stadion.

PSV had zondag vrijwel de hele wedstrijd de touwtjes stevig in handen en stuurde Feyenoord met een 3-0 nederlaag terug naar Rotterdam-Zuid. De winterkampioen uit Eindhoven gaat met tien punten voorsprong op Feyenoord de winterstop in, terwijl ook nummer twee Ajax (zes punten) en nummer drie FC Utrecht (zeven punten) niet in de buurt komen van de 45 die het elftal van Peter Bosz heeft vergaard.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ramiz Zerrouki krijgt veeg uit de pan: 'Alles wat om hem heen gebeurt, gaat te snel'

Van Hanegem zat zondagmiddag op de tribunes van het Philips Stadion en hoorde om zich heen veel mensen zeggen dat PSV 'ijzersterk' speelde. Het Feyenoord-icoon denkt daar echter anders over: "Dat vond ik allemaal wel meevallen, ze hoefden echt niet het allerbeste uit zichzelf naar boven te toveren om makkelijk te winnen", schrijft Van Hanegem.

Van Hanegem ziet Timber 'zwakste wedstrijd van het seizoen' spelen in Eindhoven

Het verschil werd dus vooral gemaakt op het middenveld, zo denkt Van Hanegem: "Feyenoord was erg zwak. Geen idee in balbezit en ook geen idee als ze de bal niet hadden. Dat lag vooral aan het middenveld. Quinten Timber speelde zijn zwakste wedstrijd van het seizoen, Antoni Milambo schatte vrijwel elke situatie verkeerd in en Ramiz Zerrouki doet alles in een tempo van niks", luidt het scherpe oordeel. Volgens Van Hanegem deed vooral het ontbreken van Hwang zich voelen: "Ik zag tegen PSV weer het Feyenoord van afgelopen zomer toen Hwang In-Beom er nog niet was. De periode dat Feyenoord eigenlijk al de kansen verspeelde op een hoofdprijs met allerlei gelijkspelletjes tegen laagvliegers in de Eredivisie."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang schiet het net kapot tijdens PSV - Feyenoord

Noa Lang opende op opvallende wijze de score in de topper tussen PSV en Feyenoord.