Noa Lang schiet het net kapot tijdens PSV - Feyenoord

heeft de score geopend in de topper tussen PSV en Feyenoord. In de negentiende minuut schoot de aanvaller van dichtbij raak na voorbereidend werk van Ivan Perisic. Het net was niet bestand tegen zijn schot.

Nadat Perisic aan de rechterflank was bediend door Luuk de Jong en het strafschopgebied betrad, dook Lang op voor Bart Nieuwkoop. De buitenspeler van PSV plaatste de bal in de rechterhoek achter doelman Justin Bijlow.

Met zijn schot brak Lang een draadje in het net, waardoor de wedstrijd enkele minuten stil lag. Het openingsdoelpunt was gezien het spelbeeld verdiend te noemen. PSV was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij in het Philips Stadion.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Noa Lang schiet PSV op voorsprong en het net kapot: 1️⃣-0️⃣!#psvfey — ESPN NL (@ESPNnl) December 22, 2024

