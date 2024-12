Marcel Brands (62) vertelt tot welke leeftijd hij maximaal door wil bij PSV

Marcel Brands wil zijn contract bij PSV zeker uitdienen, maar weet niet of hij daarna nog doorgaat als algemeen directeur. Brands keerde in 2022 terug bij PSV na een afwezigheid van vier jaar en heeft een verbintenis tot medio 2027 in het Philips Stadion.

“Misschien blijf ik nog iets langer, als ik de vraag zou krijgen en de raad van commissarissen dat zou willen. En als iedereen er een goed gevoel bij heeft”, blikt de 62-jarige Brands vooruit in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Maar ik ga het niet tot mijn 70ste doen.”

Artikel gaat verder onder video

“Op een gegeven moment wordt het de vraag of je het nog fysiek en mentaal kunt bolwerken om zeven dagen per week te werken en altijd met de club bezig te zijn”, legt Brands uit. “Nu lukt dat nog.” Brands zegt dat hij een ‘schitterende baan’ heeft, die goed bij de fase van zijn leven past.

LEES OOK: Brobbey, Timber en Lang spreken boodschap in: 'Geniet met je leuke vrouw!'

“Het is alleen wel ongelooflijk intensief en PSV verdient iemand die dat altijd aankan en wiens directe omgeving daar ook mee om kan gaan”, stelt Brands. “Ik heb dat geluk. Mijn vrouw is zelf PSV-supporter en snapt hoe deze wereld in elkaar zit. Tussendoor weet ik gelukkig wel voldoende momenten te vinden om mijn kleinkinderen te zien opgroeien.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Koert Westerman: 'PSV'ers belden huilend met hun moeder, ik moest weg'

Koert Westerman heeft geen goed woord over voor zijn tijd bij Talpa en haalt en herinnering op omtrent PSV.