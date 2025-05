'Winteraanwinst nooit meer in actie voor PSV'

zal naar verwachting van Rik Elfrink niet terugkeren bij PSV. Bij de winterse versterking van de Eindhovenaren werd in maart actieve tuberculose waargenomen, waardoor de Spanjaard nog altijd geen deel uitmaakt van de PSV-selectie.

Op 24 maart werd plotseling bekendgemaakt dat er een tuberculosegeval in de selectie van PSV was aangetroffen. In eerste instantie bleef de identiteit van de zieke speler geheim, maar na verloop van tijd werd duidelijk dat het om Pérez ging.

Door de blessure van Ricardo Pepi had Peter Bosz na de winterstop slechts één spits tot zijn beschikking: Luuk de Jong. Enkele weken na het sluiten van de markt haalde PSV de transfervrije Pérez binnen, om het ontstane gat op te vullen. De 36-jarige spits viel slechts twee keer in voor PSV, voordat zijn tbc-besmetting bekend werd.

Sindsdien speelde Pérez geen wedstrijd meer voor PSV en deed hij bovendien niet mee aan de trainingen. Elfrink, clubwatcher van het Eindhovens Dagblad, meldt via X dat Pérez graag nog in actie zou komen voor de club, voor het seizoen voorbij is. Er zou nog overlegd worden, maar volgens de journalist keert de spits naar alle waarschijnlijkheid niet terug bij PSV, gezien zijn contract in de zomer afloopt.

Jesper Uneken trainde vandaag weer mee bij PSV 1, waar Lucas Pérez nog altijd niet terug is. De verwachting is ook niet dat hij nog terugkeert, maar toch is er nog overleg over. De Spanjaard wil na ruim zes weken inactiviteit nog graag naar PSV, maar het seizoen is bijna voorbij. — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 1, 2025

