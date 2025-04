Streep door PSV-transfer van 10 miljoen euro: 'Absoluut niet'

PSV is momenteel niet van plan om de koopoptie in de huurovereenkomst van te gaan lichten. Dat is althans de stellige overtuiging van clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De oud-Feyenoorder kwam in de winterstop over van Manchester United, maar Malacia heeft in de voorbije maanden niet kunnen overtuigen in Eindhoven.

In de podcast Transferpioniers blikt Elfrink vooruit op de zomerse transferperiode. PSV beleefde halverwege dit seizoen een enorme inzinking en gaat komende zomer afscheid nemen van een aantal bekende gezichten. Zo gaan doelman Walter Benítez en verdediger Olivier Boscagli hun transfervrije statussen verzilveren, lijkt de club niet langer door te gaan met rechtsback Rick Karsdorp en zijn de aflopende contracten van aanvoerder Luuk de Jong en de multifunctionele Mauro Júnior nog altijd niet verlengd. Daarnaast wordt volop gespeculeerd over een verkoop van buitenspelers Noa Lang en Johan Bakayoko, terwijl ook over de toekomst van Ivan Perisic nog geen duidelijkheid bestaat.

"Dat men in Eindhoven flink wil veranderen, dat is duidelijk", vat Elfrink de situatie bondig samen. "Ik denk dat een deel van de schuld van de implosie van PSV na de winterstop bij de spelersgroep ligt. Die zullen ze willen aanpakken en nog meer naar de eisen van Peter Bosz willen inrichten, het is toch een heel specifiek systeem dat hij speelt. Ze willen nog meer spelers aantrekken die daar precies geschikt voor zijn, dat zal toch betekenen dat er een aantal mutaties gaat plaatsvinden", aldus de clubwatcher.

Ook Malacia behoort tot het contingent vertrekkende spelers bij PSV, zo verwacht Elfrink. De Eindhovenaren hebben de mogelijkheid om de oud-speler van Feyenoord voor een bedrag van 10 miljoen euro definitief over te nemen van Manchester United, maar Elfrink heeft daar een hard hoofd in. "Zoals het er nu voorstaat verwacht ik niet dat dat gaat gebeuren, absoluut niet zelfs", aldus de clubwatcher. "We zitten nu medio april, maar hij is op dit moment nog geen versterking gebleven. Dus de kans dat ze daarmee doorgaan lijkt me heel erg klein. PSV speurt al naar andere backs", weet Elfrink. Malacia zal in dat geval terugkeren naar Manchester, waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2026.

