El Ahmadi verrast met transfertip: 'PSV moet Feyenoorder halen'

Karim El Ahmadi zou of als nieuwe doelman van PSV willen zien. Dat oppert hij bij het ESPN-programma Voetbalpraat. Bij een waarschijnlijk vertrek van , ziet El Ahmadi de nog aan te wijzen tweede keeper van Feyenoord volgend seizoen wel vertrekken naar Eindhoven.

Woensdag werd bekend dat Benítez zo goed als zeker afscheid neemt van PSV na dit seizoen. De Argentijn lijkt zijn aflopende contract bij de Eindhovenaren niet te willen verlengen, meldde Rik Elfrink, clubwatcher van het Eindhovens Dagblad.

Bij Voetbalpraat gaat het over Benítez en de keeperssituatie bij PSV. Bram van Polen wordt gevraagd of hij huidige tweede doelman Joël Drommel de kan zou geven. Van Polen: “Nee, ik zou ook wel verder kijken." De oud-speler van PEC Zwolle heeft twee namen in gedachten: “Ik zou de voorkeur hebben voor een Nederlandse keeper. Dat zou ik mooi vinden. Een type Nick Olij of een Mark Flekken, die zou ik daar graag zien.

Dan komt mede-analist El Ahmadi plots met verrassend voorstel: “Wellenreuther of Bijlow.” Presentator Milan van Dongen voorspelt hoe de reacties op een overstap van één van de Feyenoord-goalies zouden klinken: “Dan krijg je natuurlijk de kritiek: Ja, we nemen de tweede keeper van Feyenoord.” El Ahmadi ziet het anders: “Daar zouden ze beiden de nummer één kunnen zijn. Als ze allebei fit zijn in de voorbereiding en een van de twee krijgt te horen dat hij tweede keeper wordt, dan denk ik wel dat hij weggaat.”