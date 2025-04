PSV komt er niet uit en neemt na Boscagli afscheid van nóg een basisspeler

PSV neemt na afloop van dit seizoen zo goed als zeker afscheid van . De Argentijn is op dit moment in het bezit van een aflopend contract en de Eindhovenaren hebben geprobeerd om diens verbintenis open te breken, maar hebben geen succes geboekt in de onderhandelingen. Dat meldt Rik Elfrink woensdagmiddag althans. Volgens de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad is er ‘volop belangstelling’ voor Benítez en gaat PSV zich ondertussen richten op een vervanger van de sluitpost.

Het aanstaande vertrek van Benítez is een aderlating voor PSV, maar lag tegelijkertijd in de lijn der verwachting. De Eindhovenaren namen de doelman in de zomer van 2022 transfervrij over van OGC Nice. Hij ontpopte zich onder Ruud van Nistelrooij meteen tot belangrijke kracht in het Philips Stadion en dat is er na het vertrek van de voormalig topschutter én de aanstelling van Peter Bosz in 2023 zeker niet minder op geworden. Van een concurrentiestrijd tussen Joël Drommel en Benítez is geen moment serieus sprake geweest: de Argentijn is al bijna drie jaar de onbetwiste eerste keus in Eindhoven.

Afgelopen zomer dreigde PSV echter al op zoek te moeten naar een nieuwe sluitpost. Benítez had zich in de kijker gespeeld van Atlético Madrid en had zelf wel oren naar een overgang naar de Spaanse hoofdstad, maar het bod dat PSV ontving was bij lange na niet voldoende voor de Eindhovenaren om mee te werken aan een transfer. Benítez bleef zodoende nog een jaar in Eindhoven, maar is nu dus wel op weg naar de uitgang. PSV deed Benítez weliswaar een aanbieding om tot de zomer van 2027 bij te tekenen, maar zonder succes. “De onderhandelingen over een nieuwe verbintenis liepen echter spaak en PSV kwam er ook niet meer op terug. Benítez zelf had uiteindelijk best nog oren naar een langer verblijf, maar daar kwam geen respons op”, zo schrijft Elfrink op de website van het Eindhovens Dagblad.

Benítez keepte tot op heden 128 wedstrijden voor PSV. Daarin hield hij 42 keer zijn doel schoon. De Argentijn won met PSV één keer de KNVB-beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Vorig seizoen werd hij kampioen van Nederland. Deze jaargang dreigt PSV naast alle prijzen te grijpen. Benítez kon niet voorkomen dat PSV in de Champions League werd uitgeschakeld door Arsenal en dat Ajax in de Eredivisie een voorsprong van negen punten nam. In de KNVB-beker kreeg Drommel het vertrouwen van Bosz. PSV ging in de halve finale van dat toernooi echter met 1-2 onderuit tegen Go Ahead Eagles.

Meer spelers vertrekken transfervrij

Benítez is niet de enige speler die PSV transfervrij dreigt te verlaten. Meerdere spelers zijn in het bezit van een aflopend contract, waaronder Olivier Boscagli. De Fransman probeerde vorige zomer al een transfer naar Brighton & Hove Albion te forceren, maar daar stak PSV nog een stokje voor. Boscagli zal na dit seizoen normaliter wél vertrekken bij PSV. Dat geldt ook voor Rick Karsdorp. De rechtsback sloot afgelopen zomer aan in Eindhoven, maar heeft weinig tot geen waarde gehad voor de huidige nummer twee van de Eredivisie. Karsdorp heeft eveneens een aflopend contract, dat PSV niet zal gaan verlengen.

