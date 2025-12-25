PSV zorgt met ontroerende video voor huilende supporters op kantoor

PSV heeft zijn fans deze week ontroerd. De Eindhovense club plaatste op social media een emotionele video van een zieke supporter.

PSV publiceerde woensdag op X een ruim drie minuten lang durende video. De video gaat over een oudere supporter van de Eindhovense club die te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is.

De man in kwestie heeft vervolgens moeite om de harde boodschap over te brengen aan zijn zoon, tevens fan van PSV. De zoon komt uiteindelijk tot de ontdekking dat zijn vader ziek is, doordat hij per toeval op een brief van het ziekenhuis stuit.

Artikel gaat verder onder video

Wanneer de oudere man vervolgens samen met zijn kleinzoon thuiskomt om een wedstrijd van PSV op televisie te bekijken, treft hij tot zijn grote verrassing zijn hele familie aan. “Voetbal is mooi. Maar familie, da’s mooier”, luidt de slogan die bij de video hoort.

De video blijkt veel mensen ontzettend geraakt te hebben: