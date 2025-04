Joey Veerman wijst ESPN op blunder: 'Dit is echt superslecht van jullie'

Na de wedstrijd tussen FC Groningen en PSV (1-3) verschenen Joey Veerman (PSV) en Dave Kwakman (FC Groningen) samen voor de camera van ESPN. De twee middenvelders komen allebei uit Volendam en kennen elkaar goed. Veerman stipte wel een fout aan die ESPN maakte bij de aankondiging van het dubbelinterview.

Aan het begin van het gesprek verscheen een naamtitel in beeld voor beide spelers. Bij Kwakman stond het clublogo van FC Volendam, ondanks dat hij nooit voor die club heeft gespeeld. “Dit is wel echt superslecht trouwens, hè. Dave Kwakman, FC Volendam. Als het bij ons slecht is wordt het benoemd, maar als het bij jullie slecht is, moet het ook benoemd worden”, zei Veerman, die met zijn opmerking gelach en een applaus oogstte in de studio van De Eretribune.

Over zijn collega, die met een fraai doelpunt de 1-2 maakte tegen PSV, is Veerman goed te spreken. “Hij was geweldig vandaag. Volgens mij zijn er ook twintig overtredingen op hem gemaakt.” Kwakman plaatste de bal in de verre hoek achter Walter Benítez. “Normaal ben ik niet echt van de goals, maar deze vliegt er lekker in”, zegt de AZ-huurling.

Veerman vindt dat de twintigjarige Kwakman zich goed heeft ontwikkeld. “Hij had veel goede aannames en zet zijn lichaam er goed in. Het is niet meer m’n kleine buurjongetje. Hij is groot geworden.” Ze kennen elkaar goed uit Volendam, al voetbalden ze niet vaak samen “Het leeftijdsverschil is net was te groot. Hij woonde eerst in een ander buurtje, maar sinds een paar jaar woont hij een paar huizen van mijn ouders vandaan”, aldus de PSV’er.

Kwakman legt uit hoe de twee spelers elkaar kennen. “Onze ouders en onze zussen zijn beste vriendinnen, dus we kennen elkaar wel redelijk goed. We zien elkaar nu wat minder, maar normaal lopen we elkaar wel tegen het lijf.” Veerman bevestigt: “Mijn zusje en zijn zusje zijn vanaf hun vierde al beste vriendinnen, en onze moeders ook.”

