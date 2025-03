'PSV wil voormalig Sparta-keeper als opvolger Walter Benítez'

PSV heeft in de zoektocht naar een opvolger voor doelman zijn oog laten vallen op , zo melden Italiaanse media. De 25-jarige Nigeriaan maakte in het verleden indruk bij Sparta Rotterdam en staat momenteel onder contract bij Udinese.

Sparta plukte Okoye in de zomer van 2020 voor 750.000 euro weg uit het tweede elftal van Fortuna Düsseldorf en maakte anderhalf jaar later alweer een flinke winst op de Nigeriaan, die voor vijf miljoen euro werd verkocht aan toenmalig Premier League-club Watford, dat de doelman op huurbasis het seizoen bij Sparta liet afmaken. In Engeland werd Okoye echter geen succes, waarna hij in de zomer van 2023 werd getransfereerd naar Udinese - net als Watford in handen van de Italiaanse familie Pozzo.

In Italië groeide Okoye wel uit tot eerste keus. Dit seizoen stond hij door een polsblessure bijna drie maanden aan de kant en speelde hij in totaal zeventien officiële wedstrijden voor Udinese. Daarin hield hij vier keer zijn doel schoon. Met zijn spel zou Okoye, die zestien A-interlands voor Nigeria achter zijn naam heeft, niet alleen de aandacht van PSV hebben getrokken. Ook het Bournemouth van Justin Kluivert zou interesse hebben in de doelman.

PSV staat voor keepers-exodus

De kans lijkt groot dat PSV en huidige eerste keeper Benítez komende zomer na drie seizoenen uit elkaar gaan. De enkelvoudig Argentijns international loopt dan uit zijn contract, gesprekken over een nieuwe verbintenis hebben tot dusverre geen witte rook opgeleverd. Bovendien lijkt ook reservedoelman Joël Drommel in de zoektocht naar speeltijd op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. Kjell Peersman wordt momenteel door de Eindhovenaren verhuurd aan Lierse SK en liet recent weten open te staan voor een definitief vertrek, voor volgend seizoen zou dan alleen derde keus Niek Schiks overblijven.

