PSV geeft hoop niet op en doet sterkhouder verbeterd aanbod

PSV hoopt nog altijd het contract van te kunnen verlengen, zo weet het Eindhovens Dagblad. De Braziliaanse verdediger annex middenvelder kon eind 2024 al bijtekenen tot medio 2027, maar destijds voldeed de club niet aan zijn eisen. Inmiddels heeft PSV hem een verbeterd aanbod gedaan.

Mauro beschikt bij PSV over een aflopend contract, maar geldt ook dit seizoen weer als een zeer belangrijke schakel in het elftal van Peter Bosz. De Braziliaan heeft dit seizoen voornamelijk als linksback gespeeld bij afwezigheid van Sergiño Dest, maar ook de rechtsbackpositie en die van controleur heeft hij al zo nu en dan ingevuld wanneer hier behoefte aan was. Voor Bosz is Mauro dan ook een zeer gewaardeerde kracht, die op vele posities uit de voeten kan.

Dat PSV graag met Mauro door wil, is dan ook geen verrassing te noemen. Eind 2024 heeft de multifunctionele speler al een aanbieding ontvangen vanuit de clubleiding van de regerend landskampioen, maar deze heeft hij naast zich neergelegd. Volgens de regionale krant heeft het management van de Braziliaan destijds een tegenbod gedaan, waarna PSV inmiddels de voorwaarden van de aanbieding heeft verbeterd.

Belangstelling uit Brazilië

Doordat PSV en Mauro al langer met elkaar in gesprek zijn, duidt dit erop dat de speler zelf openstaat voor een langer verblijf in het Philips Stadion. De komende weken moet blijken of het verbeterde aanbod ook tot een deal zal leiden. Mocht het er dit seizoen niet meer van komen, kan Mauro komende zomer transfervrij vertrekken. In dat geval heeft hij over interesse niet te klagen. Onder meer Braziliaanse clubs volgen de ontwikkelingen rondom de verdedigend ingestelde speler op de voet.

