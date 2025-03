‘PSV, Feyenoord en Ajax melden zich voor zoon van zevenvoudig Oranje-international’

Feyenoord, Ajax en PSV zitten alle drie achter Jerayno Schaken, de zoon van voormalig Oranje-international , aan, zo meldt Feyenoord Youth Watcher op Instagram. De jonge buitenspeler van sc Heerenveen heeft nog geen keuze gemaakt over zijn toekomst.

De volledige Nederlandse top zit achter de diensten van Schaken aan. De vijftienjarige aanvaller speelt op dit moment bij Heerenveen, waar hij uitkomt in het Onder 17-elftal. Dit seizoen speelde Schaken drie duels in de voorjaarscompetitie, terwijl hij ook drie keer met Oranje Onder 16 mocht meedoen. In die wedstrijden kwam hij allemaal niet tot scoren.

Komende zomer gaat Schaken mogelijk vertrekken bij Heerenveen, waar ook zijn oudere broer Kirayno onder contract staat. Ajax, PSV en Feyenoord zitten namelijk allemaal achter de diensten van de linksbuiten aan. In het verleden speelde Schaken al in de jeugdopleiding in Amsterdam, totdat hij in de zomer van 2019 naar Friesland verhuisde.

Ook met Feyenoord heeft Schaken een verbinding, aangezien zijn vader Ruben tussen 2010 en 2015 actief was in De Kuip. De aanvaller kwam in 136 duels namens de Rotterdammers achttien keer tot scoren en gaf ook 26 assists. In zeven duels voor Oranje wist Schaken twee keer te scoren en twee assists te geven. Volgens Feyenoord Youth Watcher heeft Jerayno Schaken nog geen beslissing genomen over zijn toekomst.

