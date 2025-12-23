De KNVB heeft tegenover De Telegraaf gereageerd op het doorgaan van de wedstrijd tussen Jong Ajax en RKC Waalwijk maandagavond. Trainer Willem Weijs liet voor het duel weten dat de Amsterdammers hadden verzocht het duel uit te stellen, omdat de vriendin van middenvelder afgelopen week was overleden na een aanrijding.

Jong Ajax speelde maandag op De Toekomst tegen RKC Waalwijk en ging met 0-2 onderuit. Voor de thuisploeg was dit bijzaak; vorige week overleed de 21-jarige Elisa, de vriendin van middenvelder Verkuijl (19), namelijk aan de gevolgen van een aanrijding. Voorafgaand aan het duel stond Jong Ajax bij de tragedie stil met een eerbetoon, een minuut stilte en rouwbanden. Hier was Verkuijl zelf ook bij aanwezig.

Weijs liet in zijn interview voor de wedstrijd weten dat er een verzoek was ingediend de wedstrijd te verplaatsen, maar hier weigerde de KNVB aan mee te werken. Dat zorgde voor woede en onbegrip op social media. “Vooropgesteld is het verschrikkelijk dat de vriendin van Mark Verkuijl bij een ongeluk is overleden”, laat een woordvoerder van de bond weten aan De Telegraaf. “Onze gedachten gaan uit naar Jong Ajax-speler Mark Verkuijl, familie en zijn schoonfamilie, vrienden en naasten en naar zijn teamgenoten en de staf.”

De woordvoerder geeft aan dat er, gezien de situatie, sprake was van een lastige afweging voor de KNVB of het duel door moest gaan. “We begrijpen dat zulke besluiten vragen en discussie oproepen, omdat ze onvermijdelijk raken aan emoties, omstandigheden en mensen. Daarbij hanteren we een beleid waarin wedstrijden in principe alleen worden uitgesteld wanneer sprake is van het overlijden van een speler of staflid”, klinkt de uitleg. “Dat neemt niet weg dat dit een moeilijke keuze blijft en doet niets af aan de ernst van wat er is gebeurd. Dit is een zeer ingrijpende en verdrietige gebeurtenis.”