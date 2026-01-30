ADO Den Haag stort helemaal in: koploper hoort 'schaam je kapot'

ADO Den Haag staat nog altijd bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie, maar de glans is er in rap tempo vanaf. De ploeg van trainer Robin Peter ging vrijdagavond pijnlijk onderuit tegen Jong AZ: 1-4. Het was alweer de vierde nederlaag in vijf wedstrijden en de onrust in het WerkTalent Stadion was na afloop duidelijk hoorbaar.

Het is zeldzaam: een koploper die door de eigen aanhang werd toegezongen met ‘Schaam je kapot’. Maar na opnieuw een teleurstellende avond was de maat vol voor de ADO-supporters. Zij zagen hun ploeg vrijdagavond nog wel fel beginnen. ADO kreeg binnen tien minuten meerdere grote kansen via Vlak, Reischl en Van der Sloot, maar vergat zichzelf te belonen. Jong AZ was wél dodelijk effectief.

Halverwege de eerste helft brak Jasper Hartog de ban met een vrije trap die recht door het midden binnenging. Vlak voor rust sloeg ook Anthony Smits toe: 0-2. ADO bleef drukken, raakte zelfs de lat, maar keek bij rust tegen een pijnlijke achterstand aan.

Na rust leek er hoop toen Diogo Tomas tien minuten voor tijd de aansluitingstreffer binnenkopte. Met tien man – Van Mieghem viel geblesseerd uit en alle wissels waren al verbruikt – ging ADO op jacht naar meer. Die gok pakte desastreus uit. Hartog sloeg opnieuw toe en in blessuretijd maakte Deacon van der Klaauw het Haagse drama compleet: 1-4.

Voorsprong slinkt op SC Cambuur slinkt

Ondanks de vrije val staat ADO Den Haag nog altijd bovenaan met 53 punten uit 24 wedstrijden. De voorsprong op SC Cambuur bedraagt drie punten, al hebben de Friezen door afgelastingen nog twee duels tegoed. Nummer drie Roda JC volgt op ruime afstand, maar heeft eveneens een wedstrijd minder gespeeld.

Rechtstreekse promotie lijkt op papier nog geen probleem, maar het momentum is volledig weg. Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen Roda JC in Kerkrade. Voor Robin Peter en zijn spelers is het zaak om deze vrije val snel te stoppen, want de twijfel sluipt steeds dieper het elftal én het stadion binnen.

Opvallend detail: Jong AZ stond vrijdag voor het eerst onder leiding van de nieuwe trainer Frank Peereboom, die direct zijn visitekaartje afgaf met een uiterst efficiënte overwinning in Den Haag.