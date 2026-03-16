Janssen ziet 'verschrikkelijk' Feyenoord: 'Iedere tegenstander is favoriet'

16 maart 2026, 21:48   Bijgewerkt: 22:07
Theo Janssen
Mingus Niesten | Content Creator
Zo'n twee jaar als redacteur bij FCUpdate, met recentelijk ook meer focus op het creëren van videocontent

Feyenoord pakt de laatste tijd nog best wat punten, maar het spel is amper om over naar huis te schrijven. Volgens Theo Janssen is iedere ploeg die nu tegen de Rotterdammers speelt, favoriet.

Bij Rondo op Ziggo Sport wordt de huidige situatie bij Feyenoord besproken. Komend weekend staat De Klassieker op het programma: volgens Janssen en Youri Mulder is Ajax duidelijk favoriet. Eerstgenoemde wil die keuze wel toelichten. "Op basis van hoe Feyenoord speelt. Dat heeft niks met Ajax te maken. Ik denk dat iedereen die nu tegen Feyenoord speelt, een soort favoriet is."

'Feyenoord was verschrikkelijk'

Janssen heeft afgelopen weekend weer met verbazing naar de ploeg van Robin van Persie gekeken. "Feyenoord was écht slecht. Het was niet een klein beetje slecht, het was verschrikkelijk", zegt de analist op pittige toon. "De eerste helft werden ze gewoon overlopen door Excelsior, ze werden helemaal zoek gespeeld. In de combinatie, verdedigers die staan te slapen... Het was gewoon bar en boos." De Kralingers kwamen via Arthur Zagré op een verdiende 1-0 voorsprong, maar zagen die door een dubbelslag van Ayase Ueda na rust in rook opgaan.

Mulder probeert een verklaring te vinden voor het matige spel. "Steeds als ik naar Feyenoord kijk, mis ik een beetje een plan van: hoe zet ik de tegenstander onder druk?En dat is in het huidige voetbal best belangrijk." Feyenoord heeft de structuur onvoldoende op orde. "Elke tegenstander kan er makkelijk onderuit spelen. Veel ruimtes tussen de linies bijvoorbeeld: het is geen samenhangend geheel." Mulder moet er niet aan denken om nu voor Feyenoord te spelen. "Het lijkt me écht irritant, als ik bij Feyenoord zou spelen, dat ik de hele tijd uitgespeeld word. Dan blijf je lopen." We gaan zien of de Rotterdammers tegen Ajax ook zo gaan spelen, zondag in De Kuip.

Kritiek op Sterling

Raheem Sterling kan nog weinig potten breken, maar gaf zondag wel de assist voor de winnende goal van Ueda. Volgens Tim Krul, die ook aanwezig is, is de huidige hoeveelheid kritiek onrechtvaardig. "Die jongen die komt ook terug van een blessure en periodes zonder minuten. Van jongs af aan speelt hij op het hoogste niveau. Hij is zijn ritme aan het zoeken: je kunt niet verwachten dat hij in één keer honderd procent is." Krul denkt dat de assist Sterling veel vertrouwen zal geven.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

