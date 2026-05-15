is definitief niet van de partij op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada met het Nederlands elftal. De verdediger is (succesvol) geopereerd aan een rugblessure en zal daarom naar verwachting in de beginfase van het nieuwe seizoen terugkeren, dat meldt Manchester United.

De Ligt kwam op in november vorig jaar voor het laatst in actie voor Manchester United. In het uitduel met Crystal Palace liep hij de rugkwetsuur op die hem tot op de dag van vandaag aan de kant houdt. The Red Devils melden dat De Ligt onder het mes moest. “Na een intensief revalidatietraject is besloten dat een corrigerende ingreep de beste oplossing was”, leest het.

Artikel gaat verder onder video

“Sinds november heb ik er alles aan gedaan om terug te keren naar wat ik het liefste doe: voetballen. Ik heb mezelf tijdens iedere training tot het uiterste gedreven en alle mogelijke opties onderzocht. Ik ben iedereen dankbaar die mij heeft gesteund tijdens een moeilijke periode in mijn carrière. Mijn motivatie om weer voor Manchester United te spelen en voor onze geweldige supporters op het veld te staan, is groter dan ooit”, reageert De Ligt zelf op het nieuws.

Geen WK

Dat betekent dat er definitief een streep gaat door de WK-droom van de centrale verdediger, al zat dat er natuurlijk al wel een beetje aan te komen. De Ligt ontbreekt al maanden en weet bovendien dat bondscoach Ronald Koeman alleen spelers meeneemt met wedstrijdritme.

Ook via Instagram laat de Nederlander van zich horen: “Na zes maanden behandeling en hard werken om terug te keren, was een operatie de enige optie die overbleef. Ik ben teleurgesteld dat ik het team de afgelopen 6 maanden niet heb kunnen helpen en natuurlijk het missen van het WK, maar ik kijk ernaar uit om alles te doen om terug te keren voor de fans en me weer beter te voelen.”