Bizarre beelden: AZ-huurling Lequincio Zeefuik gaat tekeer tegen Wouter Goes

15 maart 2026, 18:46
Demen Bülbül | Redacteur

Een opmerkelijk moment zondagmiddag na AZHeracles Almelo (4-0). Heracles-aanvaller Lequincio Zeefuik wilde tegenstander Wouter Goes na afloop geen hand geven, ondanks het feit dat de twee eerder dit seizoen nog ploeggenoten waren bij AZ en elkaar in principe volgend jaar weer tegenkomen in Alkmaar.

AZ won zondag dankzij doelpunten van Troy Parrott, Sven Mijnans, Mees de Wit en Isak Jensen ruim van Heracles. Na afloop ontstond er een opstootje op het veld: Zeefuik wilde de uitgestoken hand van Goes niet schudden.

Dat is saillant, want Zeefuik wordt op dit moment door Heracles gehuurd van AZ en was in de eerste seizoenshelft nog ploeggenoot van Goes in Alkmaar. De spits heeft bovendien nog een doorlopend contract bij AZ en komt Goes in principe volgend seizoen weer tegen.

Onduidelijk is waarom Zeefuik de uitgestoken hand van Goes niet wilde schudden. De twee vochten tijdens de wedstrijd wel de nodige duels met elkaar uit. Na afloop was te zien hoe Zeefuik aan enkele AZ-spelers duidelijk leek te maken dat hij tijdens de wedstrijd geknepen werd door Goes.

Analist Marciano Vink gist bij ESPN naar de oorzaak: “Ik denk gewoon dat er een heleboel gebeurd gedurende de wedstrijd en Goes daarin vaak over de schreef gaat. Ze waren onderling ook aan het praten met elkaar, ook als de bal niet in de buurt was. Ze kennen elkaar natuurlijk ook wel van de trainingen.”

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
25
1
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Meer info

