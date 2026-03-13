Peter Bosz heeft geen spijt van de uitlatingen die hij vorige week deed aan het adres van , zo vertelt hij vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie. De trainer van PSV stelde na het duel met AZ (2-1 winst) dat de verdediger 'in mijn tijd niet lang op het veld had gestaan'.

Goes leek in de blessuretijd van de eerste helft te doen alsof hij een hoofdblessure had opgelopen. Na rust ging de veelbesproken verdediger theatraal naar het gras na een vermeende tik van Ricardo Pepi. Bosz sprak er schande van: "Tegenwoordig wordt alles in camera’s gevangen maar in mijn tijd zou hij op deze manier niet lang op het veld gestaan hebben. Dat is gewoon eerlijk. Die hadden daar wel raad mee geweten", zei de trainer na de wedstrijd.

Zijn AZ-collega Lee-Roy Echteld nam het later deze week op voor Goes. "Hij krijgt natuurlijk twee keer een klap. Als een tegenstander een slaande beweging maakt, is dat gewoon een rode kaart", hield de interim-coach van de Alkmaarders vol. "Dan kun je daarna over zijn gedrag praten, dat je het niet goed vindt dat hij doorrolt. Ik vind ook niet dat hij dat hoeft te doen, want dat heeft hij niet nodig", gaf Echteld vervolgens wel toe.

Vrijdag bezweert Bosz dat hij nog altijd achter zijn uitlatingen over Goes staat. "Ik denk altijd goed na voordat ik wat zeg", wordt hij geciteerd door De Telegraaf. "Als ik zie hoe de arm van Ricardo Pepi er de dag na de wedstrijd uitzag, heb ik er helemaal geen spijt van. Hoe die er uitzag? Bont en blauw", aldus Bosz.