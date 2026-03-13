De kersverse Ajax-trainer Óscar García bezweert dat hij 'geen moeilijk persoon is'. Bij zijn (vele) vorige clubs kreeg hij het meermaals aan de stok met beleidsbepalers, waardoor Willem Vissers (de Volkskrant) de Spanjaard vrijdag vraagt naar zijn persoonlijkheid.

De 52-jarige García heeft een indrukwekkend rijtje clubs op verschillende continenten achter zijn naam staan. Begonnen als jeugdtrainer bij FC Barcelona, was het Jordi Cruijff die hem in 2012 zijn eerste klus als hoofdcoach bezorgde, bij Maccabi Tel Aviv. Sindsdien werkte García in Engeland (Brighton & Hove Albion en Watford), Oostenrijk (Red Bull Salzburg), Frankrijk (Saint-Étienne en Stade Reims), Griekenland (Olympiakos), Spanje (Celta de Vigo), België (OH Leuven) en Mexico (Chivas). Sinds februari werkt hij voor Ajax; eerst als trainer van de Jong-ploeg, sinds het ontslag van Fred Grim als (interim-)hoofdtrainer.

"Je hebt bij een aantal clubs ruzie gehad, onder meer over de kwaliteiten van je spelers. Ben jij een moeilijk persoon?", vraagt Vissers op de man af aan García. "Dat hangt er vanaf hoe je 'moeilijk persoon' definieert", antwoordt de trainer. "Voor mij is dat iemand die zich niet aanpast aan zijn omgeving en problemen maakt met mensen. Ik denk niet dat ik dat ben."

"Als speler was het misschien wel moeilijk om met mij te dealen en om mij te coachen", vervolgt García zijn relaas. "Maar nu is het voor mij als trainer een voordeel, dat ik mijn trainers vroeger wellicht hoofdpijn bezorgde. Daardoor begrijp ik de mindset van spelers beter."

García bestrijdt overigens dat hij in zijn periode bij Brighton & Hove Albion, waar Vissers specifiek aan refereert, met het bestuur botste over de kwaliteit van zijn selectie. "Het lag niet aan de spelers. Aan het eind van het seizoen bereikten we de play-offs voor promotie naar de Premier League. Maar toen besloot de eigenaar om de meeste spelers te verkopen, ze wilden heel veel veranderen."

Hoe kijkt García naar de kwaliteiten van de selectie die hij bij Ajax geërfd heeft? "Als deze spelers in het verleden goede wedstrijden hebben gespeeld tegen goede tegenstanders, dan komt dat volgens mij niet alleen door hun technische of tactische kwaliteiten", zegt de coach. "Voor mij moeten spelers ook fysiek en mentaal goed zijn. Als je op één van die vier vlakken worstelt, dan heb je een probleem op het hoogste niveau." Dus de Ajax-selectie heeft vooral fysiek en mentaal problemen, concludeert Vissers. "Dat moet je individueel bekijken", vindt Garciá. "Het is mijn taak als coach om te zien welke speler tegen welk probleem aanloopt."