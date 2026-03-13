FC Utrecht kan dit seizoen geen beroep meer doen op , zo meldt de club via de officiële kanalen. De 22-jarige Spanjaard heeft op de training een knieblessure opgelopen die hem 'meerdere maanden' aan de kant houdt.

Rodríguez is bezig aan zijn tweede seizoen in Utrechtse dienst. Vorig jaar werd de buitenspeler gehuurd van Celta de Vigo, waarna FC Utrecht afgelopen zomer besloot de koopoptie in zijn contract te lichten.

Afgelopen weekend kwam Rodríguez nog als invaller in actie in het uitduel bij Heracles Almelo (0-0). Dat was zijn 39ste optreden van het seizoen - en naar nu blijkt dus ook gelijk zijn laatste. FC Utrecht schrijft op de clubsite dat Rodríguez 'aan het begin van deze trainingsweek op onfortuinlijke wijze een knieblessure heeft opgelopen'. De aanvaller wordt 'op korte termijn' geopereerd en wacht dan een revalidatie die 'meerdere maanden' in beslag zal nemen, aldus zijn werkgever.

Behalve Rodríguez werd ook Miliano Jonathans deze week getroffen door een ernstige knieblessure. De aanvaller, die in de winterstop werd verhuurd aan Excelsior, heeft aan het thuisduel van die club tegen sc Heerenveen (1-2 verlies) een gescheurde kruisband overgehouden. Jonathans, die datzelfde al eens overkwam in zijn periode bij Vitesse, is daarmee naar verwachting zo'n negen maanden uitgeschakeld.