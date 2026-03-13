FC Groningen kan vrijdagavond in het uitduel bij PEC Zwolle niet beschikken over eerste doelman en spits . Dat bevestigt trainer Dick Lukkien tegenover het clubkanaal van De Trots van het Noorden.

Vaessen viel in de wedstrijd tegen Ajax halverwege uit. "Etienne heeft tegen Ajax spierschade opgelopen en kan er om die reden niet bij zijn", vertelt Lukkien. Bij een 1-1 ruststand werd de keeper afgelost door reservedoelman Hidde Jurjus, die zijn doel in de tweede helft schoon wist te houden. De kwetsuur van Vaessen komt op een vervelend moment: later deze maand staat hij met Suriname in de halve finale van de intercontinentale play-offs om een ticket voor het Wereldkampioenschap van komende zomer. In Mexico Stad neemt de ploeg van bondscoach Henk ten Cate het daarin op 26 maart op tegen Bolivia.

Zawada werd in de rust van het duel met Ajax eveneens ingebracht door Lukkien, als vervanger van Brynjólfur Willumsson. De Pool groeide vervolgens met twee treffers uit tot matchwinner, waarmee hij FC Groningen een 3-1 zege bezorgde die een einde maakte aan een reeks van zes opeenvolgende nederlagen. Zawada haalde de eindstreep echter niet: "Bij het maken van zijn tweede doelpunt is bij het neerkomen op de grond bij Oskar de schouder uit de kom geschoten. Hierdoor is hij tegen PEC niet beschikbaar", aldus Lukkien.

Behalve Vaessen en Zawada zijn ook de langer geblesseerden Stije Resink en Mark Hoekstra vrijdagavond in Zwolle niet van de partij bij FC Groningen. Tegenover al die absenten staat de terugkeer van Younes Taha; de aanvallende middenvelder zat tegen Ajax een schorsing uit.

Lukkien waakt voor al te grote euforie na de zege van afgelopen weekend: "We hebben er van genoten en dat mag, maar ik zeg wel vaker: ik zit niet in de kelder bij een aantal nederlagen en loop nu ook niet de polonaise", aldus de trainer. Het strijdplan voor het duel in Zwolle is duidelijk: "Wij willen als altijd snel vooruit en als wij weer met de ons bekende energie spelen en in duel komen, dan zijn er zeker ook kansen in Zwolle", aldus Lukkien.