FC Groningen gaat er niet vanuit dat aanvoerder komende zomer vertrekt. Dat zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld in gesprek met ESPN.

Op 1 maart ging het voor Resink helemaal mis in het uitduel bij FC Volendam (3-2 verlies). Vlak na rust raakte de middenvelder dusdanig geblesseerd aan zijn knie dat hij het veld per brancard moest verlaten. Een dag later deelde hij zelf het nieuws dat iedereen al vreesde: kruisband gescheurd, seizoen voorbij.

En dat terwijl Resink, bezig aan zijn tweede seizoen in Groningse dienst, zich de afgelopen maanden nadrukkelijk in de kijker speelde bij een aantal grote clubs. Zo werd hij in de winterse transferperiode gelinkt aan zowel Ajax als Feyenoord, terwijl het eveneens niet ondenkbaar werd geacht dat PSV bij Resink uit zou komen indien Joey Veerman zou vertrekken. Daarnaast zou de Portugese grootmacht Benfica concreet voor de middenvelder in de markt zijn geweest, maar FC Groningen wenste niet mee te werken aan een winters vertrek van de aanvoerder.

De algehele verwachting was dat Resink komende zomer alsnog een fraaie stap zou gaan maken, te meer omdat er naar verluidt dan een vertrekclausule ter hoogte van zo'n zes miljoen euro actief wordt. Van Mosselveld rekent er echter niet op dat er een club is die daar gebruik van zal maken, al wil de algemeen directeur dat ook niet helemaal uitsluiten: "Zeg nooit nooit. Want ik kan me best voorstellen dat een club denkt: zo talentvol, gezien wat hij heeft laten zien hebben we daar vertrouwen in", zegt de algemeen directeur. "Maar vooralsnog lijkt het erop dat hij daar even een pas op de plaats moet maken."

Resink lijkt zich inmiddels over de klap van zijn zware blessure heen te hebben gezet. Waar de middenvelder in eerste instantie 'ontroostbaar' was, deelde hij afgelopen zaterdag volop in de feestvreugde bij FC Groningen. Gek was dat niet; aangezien de ploeg van Dick Lukkien in het thuisduel met Ajax een moeizame serie van zes opeenvolgende nederlagen doorbrak met een klinkende 3-1 overwinning.