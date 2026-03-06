Live voetbal

Mika Godts sneert naar FC Groningen: 'Trauma's? Dat gun ik ze niet'

6 maart 2026, 07:58

Het weggeven van de eerste plek in de Eredivisie van vorig seizoen zit nog altijd hoog bij Mika Godts. Ajax leek lang op weg naar de titel, maar verspeelde in de voorlaatste speelronde kostbare punten – in blessuretijd – tegen FC Groningen (2-2). Godts ‘gunt’ FC Groningen geen trauma’s, zo zegt hij bij ESPN.

De apotheose van het vorige Eredivisie-seizoen is bekend: lang leek het Ajax van Francesco Farioli op weg naar een verrassend kampioenschap, totdat het punten begon te morsen in het slotstuk van de competitie. Mede dankzij een gelijkspel in Groningen wipte PSV over de Amsterdammers heen en werd het kampioenschap uiteindelijk beslist in het voordeel van de Eindhovenaren.

Zaterdagmiddag keert Ajax terug in Euroborg. “Heb jij daar trauma’s aan overgehouden? Of littekens?”, vraagt Hans Kraay jr. bij de uitreiking van de ESPN Talent van de Maand-award aan Godts. “Dat gun ik ze niet”, reageert de Belg gevat.

“Wie?”, vraagt Kraay jr. vervolgens. “Groningen”, vervolgt de aanvaller van Ajax. De smaakmaker van de Amsterdammers heeft nog altijd nare herinneringen aan de vorige ontmoeting met de Trots van het Noorden. “Die dag was heel raar. En heel naar. Ik heb er die week wel van wakker gelegen. Daarna was het klaar, maar het was niet de beste week uit mijn leven”, aldus Godts.

De meest krankzinnige ontknoping ooit. PSV 9 punten voor. Ajax 9 punten voor. Feyenoord - PSV. Na ruststand 2-0 een overwinning in extremis voor PSV; 2-3 in minuut 99. Groningen - Ajax. Gelijkmaker in extremis van 10-tal Groningen; 2-2 in minuut 99. Zelfs Hitchcock zou er zich niet aan hebben gewaagd.

De meest krankzinnige ontknoping ooit. PSV 9 punten voor. Ajax 9 punten voor. Feyenoord - PSV. Na ruststand 2-0 een overwinning in extremis voor PSV; 2-3 in minuut 99. Groningen - Ajax. Gelijkmaker in extremis van 10-tal Groningen; 2-2 in minuut 99. Zelfs Hitchcock zou er zich niet aan hebben gewaagd.

