Het weggeven van de eerste plek in de Eredivisie van vorig seizoen zit nog altijd hoog bij . Ajax leek lang op weg naar de titel, maar verspeelde in de voorlaatste speelronde kostbare punten – in blessuretijd – tegen FC Groningen (2-2). Godts ‘gunt’ FC Groningen geen trauma’s, zo zegt hij bij ESPN.

De apotheose van het vorige Eredivisie-seizoen is bekend: lang leek het Ajax van Francesco Farioli op weg naar een verrassend kampioenschap, totdat het punten begon te morsen in het slotstuk van de competitie. Mede dankzij een gelijkspel in Groningen wipte PSV over de Amsterdammers heen en werd het kampioenschap uiteindelijk beslist in het voordeel van de Eindhovenaren.

Artikel gaat verder onder video

Zaterdagmiddag keert Ajax terug in Euroborg. “Heb jij daar trauma’s aan overgehouden? Of littekens?”, vraagt Hans Kraay jr. bij de uitreiking van de ESPN Talent van de Maand-award aan Godts. “Dat gun ik ze niet”, reageert de Belg gevat.

“Wie?”, vraagt Kraay jr. vervolgens. “Groningen”, vervolgt de aanvaller van Ajax. De smaakmaker van de Amsterdammers heeft nog altijd nare herinneringen aan de vorige ontmoeting met de Trots van het Noorden. “Die dag was heel raar. En heel naar. Ik heb er die week wel van wakker gelegen. Daarna was het klaar, maar het was niet de beste week uit mijn leven”, aldus Godts.