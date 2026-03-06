Live voetbal

‘Cruijff duwt Beuker naar uitgang met aanstelling De Jong en De Ridder’

Marijn Beuker en Jordi Cruijff van Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
6 maart 2026, 08:14

Job van Kempen en Bas Soetenhorst van Het Parool denken dat de aanstellingen van Siem de Jong en Daniel de Ridder invloed gaan hebben op de toekomst van Marijn Beuker bij Ajax. De twee oud-Ajacieden begeven zich namelijk op het werkterrein van de huidige directeur voetbal, die daardoor volgens de krant ‘naar de uitgang wordt gewerkt’.

Donderdag werd bekend dat voormalig Ajax-spelers De Jong, De Ridder, Ricardo van Rhijn en Kelly Zeeman voetbalgerelateerde functies krijgen bij Ajax. De aanstellingen van De Jong en De Ridder kunnen volgens Het Parool gevolgen hebben voor Beuker. De Jong gaat namelijk aan de slag als hoofd scouting, terwijl De Ridder een juridische rol rond transfers gaat bekleden.

De installatie van de oud-Ajacieden is volgens de krant ‘een nieuw signaal aan Beuker’. “Hij is als directeur voetbal aangesteld voor de lange termijn – maar het lijkt erop dat zijn tijd bij Ajax erop zit. De twee oud-spelers begeven zich namelijk op het werkterrein van Beuker.”

Beuker richting de uitgang geduwd bij Ajax

Ook de rol van Jordi Cruijff, de nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers, wordt belicht. “Het prominentste teken dat Beuker richting de uitgang wordt geduwd, gaf Cruijff al toen hij zijn absolute zeggenschap over Ajax 1 uitbreidde naar Jong Ajax en het Onder 19-elftal. Vóór Cruijffs komst vielen die teams onder de opleiding en dus onder Beuker. Zonder Beuker te raadplegen stelde Cruijff zijn goede bekende Óscar García en drie assistenten aan bij Jong Ajax”, schrijft Het Parool.

Ook Van Rhijn en Zeeman krijgen een rol binnen de club. Van Rhijn gaat aan de slag in een commerciële functie, terwijl Zeeman op de media-afdeling gaat werken als contentmaker.

Hopelijk nemen. Ze ook nog afscheid van beuker dat heb ik al veel eerder gezegd 🙏

Hopelijk nemen. Ze ook nog afscheid van beuker dat heb ik al veel eerder gezegd 🙏

Siem de Jong

Siem de Jong
Leeftijd: 37 jaar (28 jan. 1989)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2022/2023
De Graafschap
26
5
2021/2022
Heerenveen
27
0
2020/2021
Heerenveen
19
4
2020
Cincinnati
16
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

