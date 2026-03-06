Job van Kempen en Bas Soetenhorst van Het Parool denken dat de aanstellingen van en Daniel de Ridder invloed gaan hebben op de toekomst van Marijn Beuker bij Ajax. De twee oud-Ajacieden begeven zich namelijk op het werkterrein van de huidige directeur voetbal, die daardoor volgens de krant ‘naar de uitgang wordt gewerkt’.

Donderdag werd bekend dat voormalig Ajax-spelers De Jong, De Ridder, Ricardo van Rhijn en Kelly Zeeman voetbalgerelateerde functies krijgen bij Ajax. De aanstellingen van De Jong en De Ridder kunnen volgens Het Parool gevolgen hebben voor Beuker. De Jong gaat namelijk aan de slag als hoofd scouting, terwijl De Ridder een juridische rol rond transfers gaat bekleden.

De installatie van de oud-Ajacieden is volgens de krant ‘een nieuw signaal aan Beuker’. “Hij is als directeur voetbal aangesteld voor de lange termijn – maar het lijkt erop dat zijn tijd bij Ajax erop zit. De twee oud-spelers begeven zich namelijk op het werkterrein van Beuker.”

Beuker richting de uitgang geduwd bij Ajax

Ook de rol van Jordi Cruijff, de nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers, wordt belicht. “Het prominentste teken dat Beuker richting de uitgang wordt geduwd, gaf Cruijff al toen hij zijn absolute zeggenschap over Ajax 1 uitbreidde naar Jong Ajax en het Onder 19-elftal. Vóór Cruijffs komst vielen die teams onder de opleiding en dus onder Beuker. Zonder Beuker te raadplegen stelde Cruijff zijn goede bekende Óscar García en drie assistenten aan bij Jong Ajax”, schrijft Het Parool.

Ook Van Rhijn en Zeeman krijgen een rol binnen de club. Van Rhijn gaat aan de slag in een commerciële functie, terwijl Zeeman op de media-afdeling gaat werken als contentmaker.