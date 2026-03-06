Scheidsrechter Bas Nijhuis maakt binnenkort zijn opwachting in een nieuw televisieprogramma op SBS6. De geblesseerde scheidsrechter gaat, samen met commentator Bert van Losser, de strijd aan in de muzikale gameshow I’ve Got The Music In Me, die wordt gepresenteerd door Johnny de Mol.

In het programma draait het om muziekkennis en passeren wereldhits uit de jaren ’60 tot begin 2000 de revue. De opzet van de show is een studiosetting waarin twee teams het tegen elkaar opnemen. Elk team bestaat uit een bekende Nederlander die wordt bijgestaan door een familielid, vriend of buurman met een flinke dosis muziekkennis. Voor Nijhuis en Van Losser, beiden bekende gezichten in de voetbalwereld, is dit een uitstapje naar een heel ander podium dan het grasveld of commentatorstoel.

Breed deelnemersveld in muzikale strijd

Naast de scheidsrechter doen er nog meer bekende koppen mee aan de nieuwe show. Zo is ook John de Bever van de partij. Ook Martien en Maxime Meiland maken hun opwachting maken, evenals André Hazes met zijn zwager Erik Zwennes. Ook de radiowereld is vertegenwoordigd door Airen Mylene en Tim Klijn. Andere duo’s die de strijd gaan zijn Wolter Kroes met zijn dochter Pamela en vader en zoon De Munk. Het belooft een gevarieerd gezelschap te worden dat de zaterdagavond van SBS6 gaat vullen.

Nijhuis tijdelijk op een ander veld

Voor Nijhuis komt de deelname aan het programma op een opvallend moment. De arbiter is de rest van het seizoen 2025/2026 uitgeschakeld door een zware achillespeesblessure, die hij eind januari opliep tijdens een conditietest van de KNVB.

Vanaf midden maart op de buis

Liefhebbers van het genre hoeven niet lang meer te wachten op de eerste beelden van de muzikale strijd. I’ve Got The Music In Me gaat op 14 maart in première op de landelijke televisie. Het programma zal vanaf die datum wekelijks op zaterdagavond om 20.00 uur te zien zijn op SBS6. Voor de kijkers thuis is het de bedoeling dat zij vanaf de bank kunnen meespelen en meezingen met de hits die in de afgelopen decennia de hitlijsten domineerden.