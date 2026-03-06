Live voetbal

Van Persie verwacht loodzware opgave: 'NAC-uit is één van de moeilijkste duels van Nederland’

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
6 maart 2026, 15:34

Feyenoord neemt het zondagmiddag op tegen NAC Breda, de nummer zestien van Nederland. Robin van Persie blikte op de persconferentie van vrijdagmiddag vooruit en verwacht een loodzware kluif voor de Rotterdammers. De trainer noemt een bezoek aan de Brabantse degradatiekandidaat zelfs ‘een van de moeilijkste wedstrijden van het seizoen’.

Feyenoord kreeg afgelopen zondag een forse tik in de Grolsch Veste, waar FC Twente op alle fronten de baas was over de Rotterdammers (2-0). De ploeg van Van Persie staat nog altijd op plek twee, maar wacht een zware klus bij een bezoek aan het Rat Verlegh Stadion. “Ik zie NAC-uit echt als een van de moeilijkste wedstrijden in Nederland. Dat meen ik serieus”, begint Van Persie.

“Dat heeft verschillende redenen: hun manier van spelen, de hele sfeer in dat stadion en dat het een gevecht kan worden. Daarvoor moeten wij ons wapenen. Dát gaat onze test worden”, vervolgt de oefenmeester. “Makkelijk wordt het niet. Mijn focus ligt op deze wedstrijd. Ik weet dat het niet eenvoudig wordt. NAC staat – net als Telstar – veel te laag in mijn ogen. Het wordt een grote test”, aldus de trainer van de Rotterdammers.

Van Persie besluit: “Sommige mensen verwachten dat we wel even winnen, maar dat denk ik absoluut niet.”

Je kan, naast de top 4, Heerenveen, Twente, Groningen of Utrecht noemen maar als je NAC noemt dan ben je echt helemaal de weg kwijt. Hoe moeten spelers deze trainer nog serieus nemen?

Fc Andijk 7 is op dit moment nog een uitdaging als je de spelers zonder duidelijk plan het veld instuurt.

Je kan, naast de top 4, Heerenveen, Twente, Groningen of Utrecht noemen maar als je NAC noemt dan ben je echt helemaal de weg kwijt. Hoe moeten spelers deze trainer nog serieus nemen?

Fc Andijk 7 is op dit moment nog een uitdaging als je de spelers zonder duidelijk plan het veld instuurt.

