Boskamp: ‘Feyenoord kijken niet bevorderlijk voor je gezondheid’

Jan Boskamp heeft de afgelopen tijd absoluut niet kunnen genieten van ‘zijn’ Feyenoord, zo laat hij weten aan Rijnmond. De oud-voetballer kwakkelde maanden met zijn gezondheid, maar begint inmiddels fitter en fitter te worden. Wedstrijden van Feyenoord waren echter ‘niet bevorderlijk voor zijn gezondheid’.

Boskamp had afgelopen jaar maandenlang last van zijn gezondheid. Door spierreuma kon hij bijna niks, zelfs geen bestek vasthouden. Hoewel het clubicoon heel ziek was, probeerde hij wel alles van Feyenoord te kijken. “Dat is niet bevorderlijk voor je gezondheid”, geeft hij toe, doelend op het slechte spel van de ploeg van Robin van Persie. Na de uitwedstrijd tegen Ajax (2-0 verlies) zapte hij direct weg en van de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) kreeg hij ook 'te veel pijn aan zijn ogen’. Het duel met PSV, waar na ruim een kwartier de 3-0 eindstand al op het bord stond, zette hij na de derde goal uit.

Tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles (1-0 winst) zat Boskamp voor het eerst in tijden weer eens in De Kuip. De voormalig middenvelder ging zoals altijd vijf minuten voor tijd weg, waardoor hij de enige goal van de wedstrijd miste. Een week later kwam Feyenoord goed weg tegen Telstar (2-1). “Hoe is het toch mogelijk dat die kleine clubs vaak beter veldspel hebben dan Feyenoord? Onbegrijpelijk”, foetert Boskamp.

De situatie bij Feyenoord zorgt voor de nodige verbazing bij het clubicoon. Daarbij doelt hij onder meer op de blessuregolf, de 43 contractspelers en de keuzes en uitspraken van Van Persie. “Wij wisselen veel te veel in onze opstelling. Jij zegt dat dat noodzakelijk is omdat veel spelers geen 90 minuten kunnen spelen. Rot toch op!”, foetert Boskamp, die verwijst naar zijn periode als trainer van Stoke City. “Tweede klasse. Die spelen 46 wedstrijden. Soms in tien dagen tijd vier duels. Ik heb ze nooit horen zeiken. Het is een andere tijd? Schei toch uit, man. Het is een spelletje. Lekker voetballen, het mooiste wat er is.”

Sterling leidt aandacht af

Hoewel Boskamp na de komst van Raheem Sterling erg enthousiast was, kon de vleugelspeler hem nog niet bekoren in zijn eerste twee invalbeurten. “Ik zou er ontzettend blij mee zijn als we hem drie jaar terug had gehaald. Ik hoop echt dat hij slaagt. Maar je kan er eigenlijk niet gelijk staan als je zoveel maanden niet heb gespeeld”, stelt de tweevoudig international. “Ik krijg het gevoel dat ze de druk bij Van Persie weghalen met zijn komst.”