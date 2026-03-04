Live voetbal 1

Sem Steijn gaat in Enschede werken aan herstel na operatie

Sem Steijn
Foto: © Imago
4 maart 2026, 19:40   Bijgewerkt: 19:50

Feyenoord-middenvelder Sem Steijn werkt de komende periode in Enschede aan zijn herstel, nadat hij onlangs een knieblessure opliep. Dat meldt journalist Leon ten Voorde.

Ten Voorde volgt FC Twente namens de Twentse krant Tubantia en trof Steijn zondagmiddag rondom het duel tussen FC Twente en Feyenoord (2-0). De journalist kwam de oud-speler van de Tukkers niet tegen in het stadion, maar in de file op weg naar De Grolsch Veste.

"De raampjes gingen open en we hadden even een leuk gesprek", vertelt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand. "Hij vertelde dat hij in Enschede bij Trifora gaat revalideren van zijn knieoperatie", vervolgt de journalist.

400 kilometer

Artikel gaat verder onder video

Steijn is bekend met de sportschool vanwege zijn verleden bij FC Twente. Dat de 24-jarige middenvelder ervoor kiest om in Enschede te revalideren, betekent wel dat hij vanuit zijn woonplaats Den Haag de nodige kilometers moet afleggen: bijna 400 kilometer voor een retourtje.

Onlangs werd bekend dat Steijn succesvol is geopereerd aan de knieblessure die hij opliep in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Het is onduidelijk wanneer Feyenoord hem dit seizoen kan terugverwachten.

