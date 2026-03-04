Danny Buijs is in beeld als mogelijke opvolger van Ron Jans bij FC Utrecht, zo meldt RTV Utrecht. Clubeigenaar Frans van Seumeren is volgens de omroep 'naar verluidt erg gecharmeerd' van de huidige trainer van Fortuna Sittard, die in Limburg echter nog vastligt tot medio 2027.

De 67-jarige Jans kondigde begin januari aan dat hij komende zomer met pensioen gaat. De nestor van het Nederlandse trainersgilde heeft er dan bijna 25 jaar opzitten in het vak. In de zoektocht naar een opvolger vielen de afgelopen periode al verschillende namen. Zo onthulde De Telegraaf vorige week dat Maurice Steijn (Sparta Rotterdam) en Rick Kruys (FC Volendam) als 'prominente kandidaten' gelden bij de Domstedelingen.

Steijn maakte eerder deze week bekend dat hij zijn aflopende contract bij Sparta niet gaat verlengen. De 52-jarige trainer gaf vandaag (woensdag) tegenover Voetbal International echter aan dat zowel hijzelf als zijn zaakwaarnemer nog niet is benaderd door FC Utrecht. Daarom hoeft er nog geen definitieve streep door zijn naam gezet te worden, schrijft RTV Utrecht: "Als er nog niet gesproken is, kan dat altijd alsnog gebeuren", stipt de omroep aan.

'Vertrekclausule in Telstar-contract Correia'

Behalve Steijn en Kruys gelden volgens de lokale omroep ook Paul Simonis (clubloos), Anthony Correia (Telstar) als potentiële opvolgers voor Jans bij FC Utrecht. "En naar verluidt is Frans van Seumeren erg gecharmeerd van Danny Buijs", voegt men daaraan toe. Zowel Buijs als Kruys beschikt echter over een doorlopend contract, tot respectievelijk 2027 en 2028. Voor hun komst zou FC Utrecht dus een transfersom neer moeten tellen. Correia zou bij Telstar een clausule in zijn contract hebben waardoor hij 'bij een positieverbetering' zou mogen vertrekken.

Volgt Buijs zijn eigen leermeester op?

Mocht Buijs daadwerkelijk de nieuwe trainer van FC Utrecht worden, dan volgt hij een van zijn leermeesters op. Tussen 2004 en 2006 kwam hij onder Jans als rechtsback tot 72 wedstrijden voor FC Groningen, waarin hij tien keer scoorde en twaalf keer de assist leverde bij een treffer van een ploeggenoot.