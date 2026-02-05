Jan Boskamp is zondag tijdens PSV – Feyenoord voortijdig afgehaakt. De oud-voetballer en clubicoon van Feyenoord geeft toe dat hij halverwege de confrontatie overschakelde naar wielrennen, om te kijken naar Mathieu van der Poel. De reden: het spel van Feyenoord maakte hem naar eigen zeggen 'gek'. Bij rust was de eindstand al bereikt (3-0).

Boskamp zag hoe Feyenoord al vroeg volledig uit elkaar viel. “Die mensen begonnen al na vijf, zeven minuten ‘10, 10’ te roepen. Ik kreeg bijna de nachtmerrie weer", doelt hij in een interview met Sportnieuws op de 10-0 nederlaag in 2010. "We speelden zo slecht. Die ruimtes die je weggeeft, duelkracht… dat was helemaal niks. Helemaal niks." Vooral de organisatie achterin stoorde hem zichtbaar. Volgens Boskamp was het onbegrijpelijk hoe makkelijk PSV telkens door de defensie heen kwam.

'Alles kwam over kant St. Juste'

De oud-middenvelder kon zijn ogen nauwelijks geloven bij balverlies. “Als ik de linksback en de rechtsback zie weglopen en we hebben balverlies, dan weet je niet wat je ziet. Zóveel ruimte. Normaal moet je links blijven en rechts blijven, maar ze zijn allebei weg. Dat is niet normaal om te zien.” Ook de keuzes in de achterhoede begreep hij niet. “St. Juste heeft maandenlang niet gespeeld. Alles kwam over die kant, die goals kwamen allemaal daarover.”

Volgens Boskamp ontbreekt het Feyenoord aan basisprincipes. “Altijd te laat in de duels, dat is een teken dat er iets niet klopt.” De pijn zit voor Boskamp niet alleen in de wedstrijd zelf, maar ook in het grotere plaatje. “Toen de ellende begon bij Feyenoord stonden we acht, negen punten voor op Ajax. We hebben daarna twintig punten verloren. Twintig! Dat kan niet.” In werkelijkheid leed Feyenoord 22 verliespunten sinds het begin van de vormcrisis, de verloren thuiswedstrijd tegen PSV van 26 oktober.

Vertrek van Arne Slot

Dat PSV sterk is, erkent hij, maar het verval bij Feyenoord vindt Boskamp onacceptabel. Hij wijst daarbij ook naar de periode na het vertrek van Arne Slot. “Slot is weg en ineens wordt alles anders gedaan. Waarom ga je niet gewoon verder borduren? Dan verander je pas na een maand of twee, maar dan ben je te laat.”

Het was uiteindelijk genoeg voor Boskamp. Tijdens de wedstrijd zapte hij naar een andere zender. “Ik wil soms gewoon genieten van sport. Het leukste van voetbal is winnen, ook als je slecht speelt. Maar dit kon ik niet meer aanzien.” Zijn keuze viel op wielrennen. "Ik heb dit nog nooit van mijn leven gedaan, maar zondag ben ik naar Mathieu van der Poel gaan kijken. De tweede helft heb ik niet gezien."

De conclusie van Boskamp is hard. “Wij zijn een topclub. Ajax, PSV, Feyenoord. Die clubs beginnen elk seizoen met de ambitie om kampioen te worden. Blijkbaar hebben wij die ambitie niet meer.”