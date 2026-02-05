Vandaag Inside-gasten onthullen bedreigingen na onrust rond Te Kloese

De bedreigingen aan het adres van Feyenoord-directeur Dennis te Kloese staan zeker niet op zichzelf. Aan tafel bij Vandaag Inside vertelden meerdere gasten woensdagavond openlijk over hun eigen ervaringen met intimidatie en dreigementen. Publieke figuren zijn steeds vaker doelwit van online haat.

Te Kloese werd na de verloren wedstrijd tegen PSV telefonisch en via berichten bedreigd, waarna ook zijn telefoonnummer online zou zijn verspreid. De politie is een onderzoek gestart en heeft een sms gestuurd naar verdachten die te traceren waren, met de opdracht om te stoppen. Het onderwerp raakte een gevoelige snaar bij de vaste tafelgasten, die het fenomeen maar al te goed kennen.

‘Je went eraan, hoe bizar dat ook klinkt’

Artikel gaat verder onder video

Valentijn Driessen vond de ontstane commotie begrijpelijk, maar plaatste die wel in perspectief. "Het hoort niet. Zijn telefoonnummer is ook op internet gezet, maar dat gebeurt wel bij meer mensen. Dit wordt nu ineens heel groot opgepakt. Na de wedstrijd tegen PSV is hij dan bedreigd, telefonisch, met appjes en weet ik wat. Ik heb het zelf ook een keer gehad. Dat accepteer je en drie weken later belt er niemand meer.”

Johan Derksen sloot zich daar deels bij aan en sprak vanuit jarenlange ervaring. "Ik vind het een beetje overdreven. Mijn telefoonnummer hebben ze ook een keer online gezet. Dan word je gek gebeld door allerlei idioten. Dan ga je even winkelen en neem je een nieuw nummer en ben je er weer af. Ik denk dat het voor hem de eerste keer was, want je went eraan.”

Die gewenning betekent volgens Derksen overigens niet dat het normaal is. "Het is niet goed, maar je doet het wel. Iedere week ontvang ik wel een dreigbrief en mensen hebben mijn adres. Of ze sturen het naar het dorpscafé of naar het C+B Museum (in Grolloo, red.), omdat ze denken dat het dan ook wel bij hem terechtkomt."

Feyenoord - Ajax

Driessen merkte op dat rivaliteit een vaste rol speelt als hij word bedreigd. "Ik word dan gebeld door ‘onbekend’. Die neem ik nooit op, want dan is het: ‘Hé vuile kakkerlak’, of bij een andere: ‘Hé, kankerjood’. Er wordt altijd naar Feyenoord – Ajax verwezen", zei de chef voetbal van De Telegraaf.

Derksen herkende dat beeld en ging nog een stap verder. "Ik word ook regelmatig met de dood bedreigd. Dan zeggen ze: ‘Die kuthond van je schieten we ook kapot.’”

Ook Tina Nijkamp werd recentelijk bedreigd. "Ik ben gelukkig niet vaak bedreigd. Ik ben eigenlijk één keer bedreigd, nadat ik met Jack van Gelder in een uitzending zat. Dat was toen net dat Volkskrant-artikel was uitgekomen over zijn gedrag. Hij had toen ‘hoer’ geroepen. Toen heb ik gezegd: ‘Dat vind ik heel raar.’ Diezelfde avond kreeg ik twee mensen die mij hebben bedreigd, ja. Via mijn Instagram. Mensen die dachten: hoe haal je het in je hoofd om Jack zo aan te spreken. Die heb ik meteen geblokkeerd.”

Derksen vertelde vervolgens over een recent incident waarbij de dreiging zelfs telefonisch bij Talpa binnenkwam. "De laatste keer dat ik bedreigd werd, hebben ze het hoofdkantoor van Talpa gebeld en gezegd dat ze mij hier zouden schieten. Maar die man had gewoon met zijn telefoon gebeld. De secretaresse van het bedrijf heeft dat nummer aan de politie gegeven. Die zijn erheen gereden, hebben aangebeld, hij deed open en zei toen: ‘Ja, foutje van mij!’”

Cyberexpert en Sparta Rotterdam-commissaris Dave Maasland ontving in december een dreigement. "Als ik door zou gaan met dit programma ‘verpesten’, dan zou hij wel even langskomen en allerlei privé-informatie van mij online zetten. Ik moest vooral dit programma niet meer verzieken. Het was echt specifiek vanwege mijn rol hier. Na een uitzending ging hij helemaal los. Niet iedereen vindt het waarschijnlijk even interessant wat ik hier vertel. Ik zal ook wel een manier hebben die misschien niet voor iedereen even fijn is om naar te luisteren. Maar hij was daar in ieder geval duidelijk niet blij mee. Hij stuurde het ook gewoon onder een normale naam.”