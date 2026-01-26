René van der Gijp vindt dat het succes van Vandaag Inside voor een deel is toe te schrijven aan Marco Louwerens. Zonder ‘Directeurtje’ was het programma volgens Gijp ‘allang geëscaleerd’, zo vertelt hij bij KieftJansenEgmondGijp.

De discussie gaat aanvankelijk over de rol van een trainer in de top van het voetbal. Rob Jansen ziet dat het trainersvak op dat niveau veranderd is: “Je bent helemaal geen trainer meer op dat niveau, maar je moet leren omgaan met twintig egocentrische narcisten die gewoon voetballen. Als je die bij elkaar kunt houden, en ze vinden jou sympathiek, ga je presteren. Het heeft niets meer te maken met trainingen en balletjes passen”, zegt de zaakwaarnemer.

Artikel gaat verder onder video

Van der Gijp ziet gelijkenissen met zijn rol in het populaire televisieprogramma Vandaag Inside: “Dat geldt natuurlijk ook voor ons programma. Wat wordt er wel niet gedaan om ons drieën bij elkaar te houden?”, vraagt één van de drie hoofdrolspelers van VI zich af.

“Al veertien jaar wordt er alles aan gedaan om ons drieën bij elkaar te houden. Als Marco Louwerens er niet was geweest, was het toch allang klaar? Dan was het allang een keer geëscaleerd”, vervolgt Gijp, doelend op de rol van Louwerens, die regelmatig optrad als crisismanager.