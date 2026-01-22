Tina Nijkamp en Wilfred Genee snappen beiden weinig van de kritiek die Victor Vlam recentelijk leverde op Vandaag Inside. De tv-persoonlijkheden laten tijdens De Wandelgangen duidelijk merken zich gestoord te hebben aan de criticus.

Tijdens de nabespreking van Vandaag Inside snijdt Genee plots een ander onderwerp aan. "Victor Vlam maakte zich nogal druk over jouw aanwezigheid in dit programma", vertelt de presentator aan Ronald Keller. De voormalig ambtenaar en diplomaat was dinsdag aanwezig bij de talkshow. ''Vlam zei: 'Dat kan natuurlijk niet, dat is zo mainstream, die hoort er niet bij."

Voordat Keller zelf kan reageren, komt Nijkamp al met een reactie. "Ik vond het een beetje raar, wat hij zei", stelt de tv-deskundige. "Hij zei ook: 'Ik vond het seizoen te braaf, het moet meer een piratenschip worden.' Maar waar baseer je dat op?" De tv-deskundige vindt dat ze bij Vandaag Inside juist vooral zelf moeten bepalen hoe ze het programma moeten maken, ook aangezien ze dat al jaren op uitmuntende wijze doen.

Van Genee wordt gezegd dat hij een hekel aan Vlam zou hebben. Mede daarom zou de criticus ook niet meer welkom zijn bij Vandaag Inside. Toch geeft Genee hem in De Wandelgangen een compliment mee. "Ik moet op zich zeggen dat ik altijd wel respect heb voor mensen die er niet op uit zijn om aardig gevonden te worden." Nijkamp heeft eveneens een positieve opmerking over Vlam in petto. "Ik vind hem achter de schermen ook een aardige jongen. Maar als ik een vriend van hem zou zijn, zou ik wel tegen hem zeggen: 'Kies één specialisme'. Genee kan het niet laten om het onderwerp af te sluiten met een sneer. "Je moet gewoon bij jezelf blijven en niet van te voren meninkjes bedenken", luidt de beschuldiging van de presentator.