Victor Vlam is niet langer welkom in het televisieprogramma Vandaag Inside. Dat onthult Johan Derksen in zijn podcast Groeten uit Grolloo.

Vlam, televisiecriticus van beroep, was in het verleden regelmatig te gast in Vandaag Inside. Hij zorgde met zijn ongezouten mening over televisieprogramma's en BN'ers vaak voor reuring in de uitzending, maar niet iedereen aan tafel bij het populaire SBS6-programma is fan van hem.

Volgens Derksen vinden zijn VI-collega’s René van der Gijp en Wilfred Genee Vlam ‘een vervelende jongen’ en is de televisiecriticus daarom niet meer welkom in de talkshow. “Nou, daar ben ik het roerend mee eens. Het is een bijzonder vervelende jongen, maar hij heeft wel waarde voor je programma”, zegt Derksen.

Artikel gaat verder onder video

De oud-voetballer en televisiepersoonlijkheid lijkt zelf wel gecharmeerd van de inbreng van Vlam. “Ik hoor van iedereen dat die Victor Vlam een vervelende, arrogante jongen is. Hij is pedant en nog veel meer en daar ben ik het allemaal mee eens, maar Victor Vlam is wel een garantie voor discussie aan tafel en voor spannende situaties.”

“Moet je je nou laten leiden door het feit dat het een vervelende jongen is, of moet je zeggen: hij voegt iets toe aan je programma?”, vervolgt Derksen. “Het is een wijsneus eerste klas. Ergernis is tegenwoordig ook entertainment.”

Feit is wel dat Vlam al geruime tijd niet te gast was in Vandaag Inside. Hij mocht vorige week vrijdag wél aanschuiven bij De Oranjewinter, dat gedurende de winterstop drie weken lang in plaats van VI op SBS6 te zien was om 21.35 uur.