Johan Derksen heeft tijdens de feestdagen een bezoekje gebracht aan Londen, zo vertelt hij in een interview met Shownieuws in aanloop naar de terugkeer van Vandaag Inside. De Snor ging samen met zijn dochter, maar geeft toe dat de vakantie geen positief effect had op de portemonnee.

Vandaag Inside-hoofdrolspelers Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen genoten afgelopen weken van hun winterstop, nadat de populaire talkshow na de uitzending van dinsdag 23 december tijdelijk van de buis verdween. Op maandag 19 januari keren de mediapersoonlijkheden terug aan de welbekende tafel.

Derksen genoot van zijn vrije dagen. “Ik ben met mijn dochter naar Londen geweest en dat was leuk, want de vliegtuigen vlogen niet, dus we moesten met de trein. We gaan altijd naar King’s Road, daar zijn de kwaliteitswinkels”, vertelt De Snor.

Voor de portemonnee waren deze kwaliteitswinkels iets minder: “Dan wordt papa helemaal leeggetrokken, hè?”, lacht Derksen. De ex-prof vindt het heerlijk dat ‘niemand hem kent in Londen’. “Kijk, als je elke avond op tv bent, dan kent iedereen je ook. Het ergste is natuurlijk of mensen vragen of ze een fotootje mogen maken voor een vol terras, want dan zit zo’n heel terras te kijken met een gezicht van: die Derksen denkt dat hij Jezus is, die gaat met iedereen op de foto”, hekelt hij.