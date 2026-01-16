Talpa-bestuurder Frans Klein zou Jack van Gelder ‘verbannen’ hebben als vaste gast bij het televisieprogramma De Oranjewinter, zo beweert Johan Derksen tegenover De Gelderlander. Volgens de oud-presentator zou Van Gelder vanwege ‘driftige buien met schreeuwpartijen’ worden geweerd uit de populaire talkshow.
Van Gelder houdt de gemoederen de afgelopen weken flink bezig. Aanleiding hiervoor is zijn afwezigheid in De Oranjewinter. In eerdere seizoenen van De Oranjezomer en De Oranjezondag was de 75-jarige presentator nog een vaste gast, maar in 2026 schittert hij door afwezigheid. Juicechannel RealityFBI meldde dat de redactie helemaal klaar zou zijn geweest met de ‘maniertjes’ van Van Gelder.
Presentatrice Hélène Hendriks, die donderdagavond reageerde op de geruchten, stelt dat de scheldpartijen achter de schermen niet de reden zijn voor Van Gelders afwezigheid. Daarnaast beloofde ze een terugkeer van de 75-jarige presentator.
Derksen zegt hierover: “Hélène is team Jack. De beslissing om Van Gelder thuis te laten, komt bij Talpa vandaan. Frans Klein werkte bij De Wereld Draait Door toen daar de rel ontstond rond het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Mathijs van Nieuwkerk. Hij wil niet nogmaals zo’n rel onder zijn leiding.” Volgens Derksen zou Van Gelder ‘driftige buien met schreeuwpartijen als gevolg’ hebben gehad.
Tegenover De Gelderlander reageert Van Gelder zelf: hij bevestigt dat hij één keer telefonisch boos is geworden op een redactielid. “Dat ging over inhoud (van het programma, red.). Ja, ik werd echt kwaad", zegt de sportpresentator, die toegeeft dat hij destijds schreeuwde. Verder waren er volgens hem geen incidenten met de redactie: “Het is veel gedoe om niets. Ik schuif aankomende zomer gewoon aan. Men koos voor Rutger (Castricum, red.) omdat hij maanden afwezig was.”
Van "het vermeende" grensoverschrijdende gedrag van Mathijs van Nieuwkerk kunnen ze gerust "het grensoverschrijdende gedrag" maken. Ik heb zelf een tijd geleden een filmpje gezien van één van zijn uitbarstingen en dat was op zijn zachtst gezegd totaal niet normaal. Buiten dat zijn er meerdere mensen van achter de schermen bij DWDD (zijn toenmalige tv-programma) die getuigenissen hebben afgelegd over zijn gedrag. Sterker nog, er zijn een aardig aantal mensen die dat openlijk hebben gedaan, en ook een aantal mensen anoniem omdat ze bang zijn / waren voor repercussies. En dan gaat het over een persoon bij de keel grijpen, schreeuwpartijen, ander fysiek geweld en was er sprake van een angstcultuur. Als Jack van Gelder zich ook aan dergelijk gedrag schuldig maakt ben ik van mening dat hij niet meer op tv hoort te komen.
