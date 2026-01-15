Hélène Hendriks heeft donderdagavond in De Oranjewinter gereageerd op de ophef die is ontstaan door de afwezigheid van Jack van Gelder. De afgelopen weken is het veel over de absentie van de verslaggever gegaan, maar Hendriks weigerde hierop in te gaan. Nu heeft ze besloten toch haar zegje te doen.

Hendriks vertelde recent in een interview met De Telegraaf waarom Van Gelder, maar ook Rutger Castricum en Noa Vahle deze winter niet als vaste gasten te zien zullen zijn in De Oranjewinter. "Dit heeft met vakanties te maken", aldus de presentatrice. Castricum was uiteindelijk toch wel te zien in het programma. Van Gelder verduidelijkte dat hij te horen heeft gekregen dat hij ‘gewoon niet welkom is’ in de talkshow. Volgens de 75-jarige journalist heeft hij nog wel prima contact met Hendriks.

Artikel gaat verder onder video

Vanuit verschillende mediadeskundigen klonk er kritiek op de houding van de presentatrice, die na haar oorspronkelijke interview niet meer op de situatie in was gegaan. Woensdag meldde juicekanaal RealityFBI dat Van Gelder in de toekomst helemaal niet meer welkom zou zijn in de talkshow, omdat hij zich onmogelijk zou hebben gemaakt bij de redactie.

Hendriks reageert op ophef rondom Van Gelder

Aan het begin van de uitzending van donderdag besloot Hendriks op de geruchten in te gaan. “Jij zit op een belangrijke stoel, Rutger”, begint ze. Castricum zit op de plek aan tafel waar Van Gelder in het verleden vaak zat. “Misschien wel de belangrijkste stoel van Hilversum”, gaat Hendriks verder. “Dit is de stoel van de algemeen expert. Daar kun je alleen maar zitten als je algemeen expert bent.” Op dat moment heeft Castricum door waar Hendriks heen wil en noemt hij de naam van Van Gelder.

“Daar wil ik nu toch eens even wat over vertellen”, zegt de presentatrice. “We zijn begonnen aan De Oranjewinter en dat is twee weken (drie weken, red.). We hebben ervoor gekozen, omdat jij (Castricum, red.) heel lang afwezig was, jou de beurt te geven. En we wilden kijken hoe anderen, zoals Raymond en Thomas (Mens en Van Groningen, red.) het doen.” Volgens Hendriks was er daardoor deze editie geen plek voor Van Gelder. “Maar van de zomer is hij gewoon weer terug”, belooft ze. In welke frequentie de voormalig commentator zal verschijnen, is nog niet duidelijk.

Castricum haalt vervolgens ook de geruchten dat Van Gelder achter de schermen iedereen zou uitschelden aan. “Hij scheldt dus niet achter de schermen? Want hij scheldt mij eigenlijk vooral uit aan tafel”, lacht de tafelgast. Daar is Hendriks het mee eens: “Dat doet hij voor de schermen. Wij ook en dan is het prima. Maar bij deze heb ik het gezegd. Er gingen allemaal wilde verhalen rond. Dus klaar, prima.”