De redactie van de Oranjezomer zou helemaal klaar zijn met Jack van Gelder. Dat grote gerucht brengt Instagram-pagina RealityFBI woensdagochtend de wereld in. Daarmee lijkt een terugkeer in het programma van aankomende zomer definitief van de baan.

Van Gelder is een van de opvallende afwezigen in de huidige uitzendingen van De Oranjewinter. Afgelopen zomer was hij bij De Oranjezomer juist nog veelvuldig te zien in de talkshow van SBS6. In eerste instantie liet Hélène Hendriks weten dat Van Gelder ontbrak vanwege vakantie, maar die lezing werd later tegengesproken door Van Gelder zelf. De kwestie heeft woensdag een nieuw hoofdstuk gekregen.

Artikel gaat verder onder video

Op basis van bronnen stelt RealityFBI namelijk dat een terugkeer van Van Gelder niet aanstaande is. “Het lijkt er toch echt op dat Jack definitief niet terugkeert Ook niet in de zomereditie van De Oranjezomer”, opent het Instagram-account. Het medium noemt dit besluit ‘extra wrang’ met het oog op het aanstaande WK voetbal. “Met voetbal is Jack natuurlijk de aangewezen persoon.”

Het besluit om Van Gelder te cancellen komt voort uit de redactie. “Die schijnt hem helemaal zat te zijn, met zijn maniertjes en het doen en laten achter de schermen als belangrijkste reden”, weet het juicechannel. “Het publiek kan wel genieten van zijn uitgesproken mening, maar zijn gedrag achter de schermen schijnt haaks te staan op wat we op tv zien”, aldus RealityFBI.