Live voetbal

‘Van Gelder niet meer welkom bij Oranjewinter: redactie helemaal klaar met hem’

Jack van Gelder
Foto: © Talpa
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
14 januari 2026, 12:32   Bijgewerkt: 13:04

De redactie van de Oranjezomer zou helemaal klaar zijn met Jack van Gelder. Dat grote gerucht brengt Instagram-pagina RealityFBI woensdagochtend de wereld in. Daarmee lijkt een terugkeer in het programma van aankomende zomer definitief van de baan.

Van Gelder is een van de opvallende afwezigen in de huidige uitzendingen van De Oranjewinter. Afgelopen zomer was hij bij De Oranjezomer juist nog veelvuldig te zien in de talkshow van SBS6. In eerste instantie liet Hélène Hendriks weten dat Van Gelder ontbrak vanwege vakantie, maar die lezing werd later tegengesproken door Van Gelder zelf. De kwestie heeft woensdag een nieuw hoofdstuk gekregen.

Artikel gaat verder onder video

Op basis van bronnen stelt RealityFBI namelijk dat een terugkeer van Van Gelder niet aanstaande is. “Het lijkt er toch echt op dat Jack definitief niet terugkeert Ook niet in de zomereditie van De Oranjezomer”, opent het Instagram-account. Het medium noemt dit besluit ‘extra wrang’ met het oog op het aanstaande WK voetbal. “Met voetbal is Jack natuurlijk de aangewezen persoon.”

Het besluit om Van Gelder te cancellen komt voort uit de redactie. “Die schijnt hem helemaal zat te zijn, met zijn maniertjes en het doen en laten achter de schermen als belangrijkste reden”, weet het juicechannel. “Het publiek kan wel genieten van zijn uitgesproken mening, maar zijn gedrag achter de schermen schijnt haaks te staan op wat we op tv zien”, aldus RealityFBI.

➡️ Meer nieuws over Jack van Gelder

Jack van Gelder op RealityFBI
© RealityFBI
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nick Viergever van FC Utrecht

Viergever loopt helemaal leeg over laatkomer Rodríguez na uitschakeling

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
KNVB Beker trofee

Overzicht achtste finales KNVB Beker: FC Twente boekt zwaarbevochten zege bij FC Utrecht en is kwartfinalist

  • Gisteren, 22:58
  • Gisteren, 22:58
N'Golo Kanté

‘Fenerbahçe wil Kanté terug naar Europa halen: Fransman accepteert salarisverlaging’

  • Gisteren, 22:33
  • Gisteren, 22:33
8 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Baggio
120 Reacties
721 Dagen lid
625 Likes
Baggio
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

HEEHE EINDELIJK

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Baggio
120 Reacties
721 Dagen lid
625 Likes
Baggio
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

HEEHE EINDELIJK

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel