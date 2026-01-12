Johan Derksen is in zijn podcast Groeten uit Grolloo opgekomen voor Jack van Gelder. De verslaggever is dit seizoen niet welkom bij De Oranjewinter en volgens de oud-voetballer heeft Talpa dit tegen de wens van Hélène Hendriks in besloten. Dat vindt hij een slechte beslissing.

Hendriks vertelde recent in een interview met De Telegraaf waarom Van Gelder, maar ook Rutger Castricum en Noa Vahle deze winter niet als vaste gasten te zien zullen zijn in De Oranjewinter. "Dit heeft met vakanties te maken", aldus de presentatrice. Van Gelder verduidelijkte echter dat hij te horen heeft gekregen dat hij ‘gewoon niet welkom is’ in de talkshow. Volgens de 75-jarige journalist heeft hij nog wel prima contact met Hendriks.

De kwestie komt ook ter sprake in de podcast van Derksen. “Ik heb niks met De Oranjewinter te maken, maar ik vind het wel een gevaarlijke tendens”, begint De Snor over het weglaten van Van Gelder uit de talkshow. “Ik weet zeker dat Hélène Hendriks hem er dolgraag bij heeft en ik zag vandaag alweer dingen in kranten dat Hélène hem eruit gezet heeft. Wat een onzin allemaal. Wat een onzin, Aran Bade, waar haal je het vandaan?”, doelt hij op de uitspraken die Bade deed bij RTL Boulevard.

Derksen denkt dat Van Gelder niet goed ligt bij de leiding van Talpa en dat daarom is besloten om hem niet meer uit te nodigen. “Dan komt er een officiële mededeling van Talpa en die zeggen dan: ‘Ja, het is een beslissing van de redactie, want de redactie bepaalt wie er aan tafel zit’.” Die mededeling is volgens Derksen een ‘diskwalificatie van Hélène Hendriks’. “Ik vind dat als Hélène Hendriks hem er graag bij wil, en daar heeft ze goede argumenten voor want híj maakt de show interessant. Niet omdat hij een populaire rol heeft, maar omdat hij dus een heel goede discussie los weet te weken met zijn opmerkingen.”

Volgens Derksen is het ‘commercieel naïef en dom’ dat zijn werkgever ervoor heeft gekozen om Van Gelder niet uit te nodigen. “Kijk, Jack is achter de schermen niet altijd even gezellig en sociaal. Dat is een lastige jongen, een driftige, opvliegende jongen, maar dat was wel een man aan tafel met uitspraken.” Met Rutger Castricum aan tafel is de discussie volgens Derksen veel minder goed. “Jack deponeerde stellingen en die leverden interessante discussies op. Nu Jack er niet meer is, zitten er kabbelende babbelaars. Die kun je gewoon invullen. Het maakt niet uit wie er zit. Het babbelt vrolijk mee en ze hebben allemaal niks te melden.” Derksen vindt dat dit de carrière van Hendriks schaadt. “Als ik nu kijk, vind ik het programma half zo leuk en interessant als dat wanneer Jack er zit. Hij moet terug aan tafel, want dat is de man die het programma interessant maakt.”