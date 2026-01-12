Live voetbal 1

Derksen verwacht dat Bosz in toekomst alsnog bondscoach wordt

Peter Bosz
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
12 januari 2026, 15:28

Peter Bosz gaat in de toekomst echt nog wel een keer bondscoach worden, zo zegt Johan Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. De trainer van PSV moet zo snel mogelijk een beslissing nemen over zijn aflopende contract in Eindhoven, terwijl de KNVB pas na het WK van komende zomer naar het bondscoachschap wil kijken.

Bosz beschikt momenteel over een aflopend contract bij PSV. De Eindhovenaren willen graag met de succestrainer door en hebben hem afgelopen week een laatste aanbod gedaan. Het heeft er nu alle schijn van dat de oefenmeester hier binnenkort mee akkoord gaat, waardoor hij een verbintenis tot medio 2028 gaat tekenen. Dat zou betekenen dat hij na de zomer hoe dan ook niet de nieuwe bondscoach wordt.

Derksen krijgt de vraag of Ronald Koeman na het WK nog bondscoach is. “Ik denk dat Koeman en de KNVB het allebei laten afhangen van de resultaten straks op het WK”, geeft de oud-voetballer aan. “Peter Bosz zit helemaal klaar met zijn koffer om naar Zeist te gaan. Hij wil graag eindigen als bondscoach, maar kan de beslissing niet nemen, omdat de KNVB pas na het WK een beslissing neemt.”

Derksen vindt het volstrekt logisch dat PSV wil dat Bosz nu een knoop doorhakt. “Ik denk dus dat Bosz gewoon twee jaar bij moet tekenen.” Mocht hij in de toekomst alsnog bondscoach willen worden, moet dat geen probleem zijn. “Dan wordt hij dat toch wel een keer.” Gespreksleider Romke Hoogstra merkt op dat de KNVB ook het contract van Bosz kan afkopen. “Dat doen ze niet”, is Derksen heel stellig.

