Peter Bosz en PSV zijn dicht bij een akkoord over een nieuw contract tot medio 2028, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De koploper deed de trainer afgelopen week een laatste aanbod, waar hij akkoord mee lijkt te gaan.

Bosz begon in de zomer van 2023 als trainer van PSV en is momenteel hard op weg naar het derde kampioenschap op rij. De trainer beschikt in het Philips Stadion over een aflopend contract, wat de Eindhovenaren maar al te graag willen verlengen. Bosz moest zelf echter nadenken of hij niet op het punt van zijn carrière is aangekomen dat hij wil stoppen als clubtrainer.

PSV heeft Bosz vorige week een laatste contractaanbieding gedaan, zo maakte algemeen directeur Marcel Brands zondag bekend bij Goedemorgen Eredivisie. Clubwatcher Rik Elfrink schrijft maandag dat Bosz nu op het punt staat om zijn aflopende contract met twee seizoenen te verlengen. Het enige dat nog moet gebeuren, is dat de trainer en zijn zaakwaarnemer Reza Fazeli hun jawoord moeten geven.

In het verleden bleek Fazeli echter geen prettige onderhandelingspartner voor PSV. Bij de komst van Bosz naar Eindhoven stelde de zaakwaarnemer na een vermeend akkoord namelijk nieuwe eisen, terwijl hij ook bij het vertrek van Sam Lammers voor een ‘plotwending’ zorgde door hem naar Atalanta te brengen. Daardoor is de clubleiding van PSV momenteel voorzichtig.

Elfrink schrijft dat vanuit PSV ‘doorsijpelt’ dat Bosz best wel langer door wil in Eindhoven. Alleen moeten er dus nog ‘een paar vinkjes’ worden gezet. Zodra dat is gebeurd, is de contractverlenging een feit.