PSV bevestigt: Pepi breekt arm en moet twee maanden toekijken

Pepi PSV blessure arm
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
10 januari 2026, 22:54

PSV deelt mee dat spits Ricardo Pepi zijn onderarm heeft gebroken in het thuisduel met Excelsior (5-1 winst). De Amerikaanse spits moet onder het mes, zijn herstel gaat naar verwachting twee maanden duren.

Na 25 minuten zette Pepi PSV op 2-0 in de wedstrijd tegen de promovendus. Daarbij landde de Amerikaan echter bijzonder ongelukkig op zijn arm, die zichtbaar flink zeer deed. Ondersteund door een verzorger ging de spits naar de kant, Couhaib Driouech was zijn vervanger. Nog tijdens de wedstrijd werd duidelijk dat Pepi voor onderzoek naar het ziekenhuis zou moeten.

Inmiddels is de diagnose dus bekend: "Ricardo Pepi heeft een onderarmbreuk opgelopen", schrijft PSV op X. "De 23-jarige aanvaller wordt morgen (zondag, red.) geopereerd. PSV voorspelt een revalidatie van twee maanden."

Door de blessure mist Pepi onder meer de ontknoping in de competitiefase van de Champions League. PSV neemt het op 21 januari in Engeland op tegen Newcastle United en sluit een week later af met een thuiswedstrijd tegen Bayern München. Ook de Eredivisietopper tegen Feyenoord (1 februari) komt, afgaande op de berichtgeving van PSV, te vroeg voor de spits.

