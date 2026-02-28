Paulo Da Silva heeft vrijdagavond punten gescoord bij de aanhang van Ajax. De achttienjarige, nieuwe spits van Jong Ajax maakte zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal en mocht daarom voor de camera’s van ESPN verschijnen. Daar maakte hij een zeer positieve en spontane indruk op de fans van de Amsterdammers.

Ajax pikte Da Silva deze winter op uit de jeugdopleiding van NEC. In de Onder 19 van de Nijmegenaren was de achttienjarige spits goed voor veertien goals in twaalf duels. De Amsterdammers troefden onder meer Feyenoord af in de strijd om de talentvolle aanvaller, die in eerste instantie aansluit bij de Onder 19 van Ajax.

Nieuwe trainer Óscar García selecteerde Da Silva vrijdagavond echter al voor de wedstrijdselectie van Jong Ajax, dat het opnam tegen Helmond Sport. Veertien minuten voor tijd mocht de spits zijn opwachting maken. Het werd een droomdebuut: in de 92e minuut maakte Da Silva zijn eerste goal in het betaalde voetbal.

“Ik ga dit niet vergeten. Ik wil de trainer (García, red.) bedanken dat hij mij de kans heeft gegeven, want in eerste instantie was ik gekomen om op te bouwen. Maar nadat de nieuwe trainer is gekomen, heeft hij mij toch vertrouwen gegeven en sneller een debuut gegeven dan verwacht”, begint de aanvaller.

“Ik heb hiervoor gebeden. De pastoor heeft ook voor mij gebeden. Nu zo’n goal maken is heel speciaal. Ik heb altijd gezegd: deze goal is voor mama. Ik heb een liedje gezongen voor de fans. Dit is gewoon een droom. Het is niet dat ik er nu al ben, maar ik ga er komen, met Gods wil”, vervolgt hij trots.

Ajax-supporters zijn nu al fan van Da Silva

ESPN deelt het interview op X en kan op opvallend veel reacties rekenen. Veel supporters genieten van de teksten van Da Silva, die uiterst vrolijk en positief overkomt. “Jongens met deze mentaliteit komen er wel”, stelt iemand op X. Een ander reageert: “Prachtige jongen, heel netjes opgevoed.”

Lees hieronder een bundeling van lof voor het interview met Paulo Da Silva.