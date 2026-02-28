Live voetbal 4

Ajax toont interesse in Sergio Arribas: torenhoge transfersom

Jordi Cruijff
Foto: © Imago/realtimes
28 februari 2026, 13:09

Arribas is dit seizoen in bloedvorm op het tweede niveau in Spanje. De linkspoot, die zijn opleiding genoot bij Real Madrid, voert momenteel de topscorerslijst van de competitie aan met vijftien doelpunten. Mede door zijn sterke spel is Almería op jacht naar een directe terugkeer naar LaLiga, maar het is nog maar de vraag of de smaakmaker volgend jaar nog in Zuid-Spanje te bewonderen is. Ajax volgt de verrichtingen van de creatieveling namelijk op de voet en de interesse zou naar verluidt zeer serieus zijn.

Cruijff ziet in Arribas de ideale versterking

De interesse in Arribas komt niet uit de lucht vallen. Cruijff is sinds 1 februari officieel in dienst bij Ajax en kent de Spaanse markt als geen ander door zijn eerdere werkzaamheden bij Barcelona. Hij ziet in de middenvelder de ideale man om de ploeg weer naar een hoger plan te tillen. “Jordi Cruijff, de nieuwe sportief directeur van Ajax na zijn periode bij Barcelona, kent de speler goed en wil hem graag inzetten als sleutelfiguur in de wederopbouw van Ajax”, zo meldt Diario AS.

Financiële eisen vormen een flink struikelblok

Hoewel de sportieve ambities van Ajax duidelijk zijn, belooft de transfer een lastig verhaal te worden. Almería stelt namelijk hoge financiële eisen voor hun sterspeler. De club kocht Arribas drie jaar geleden voor zes miljoen euro van Real Madrid, waarbij de Madrilenen vijftig procent van de transferrechten in handen hielden. Om die reden verlangt Almería nu een bedrag van zeker twintig miljoen euro, zodat er na de afdracht aan Real Madrid nog voldoende winst overblijft.

Deze vraagprijs heeft in het verleden al vaker voor problemen gezorgd bij geïnteresseerde clubs. “Dit zijn aanzienlijke bedragen, die Arribas al een tijdje beletten om de volgende stap te maken. Como zag om die reden bijvoorbeeld al eerder af van zijn komst”, aldus de krant. Ook een eerdere overgang naar het Saoedische Al-Ahli ketste af, ondanks een persoonlijk akkoord over een riant salaris.

Sergio Arribas

Sergio Arribas
UD Almería
Team: Almería
Leeftijd: 24 jaar (30 sep. 2001)
Positie: AM (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Almería
16
7
2024/2025
Almería
43
9
2023/2024
Almería
34
9
2022/2023
Real Madrid II
37
21

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39
6
Twente
24
13
38

Complete Stand

