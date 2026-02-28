Sydney Sweeney heeft vrijdagavond haar voetbalkunsten mogen vertonen in het stadion van Sporting Portugal. Na afloop van de wedstrijd tegen Estoril (3-0 zege) stapte de Amerikaanse actrice het veld op om een balletje te trappen met acteur Leo Woodall en de mascotte van de Portugese topclub.

Sweeney is momenteel met Woodall in Portugal voor de opnames van hun nieuwe film Custom of the Country. Vrijdagavond was het duo aanwezig bij het duel tussen Sporting Portugal en Estoril, dat in een 3-0 zege voor de thuisploeg eindigde. De supporters die na de wedstrijd in het stadion bleven hangen, kregen ineens een verrassend tafereel te zien.

Artikel gaat verder onder video

Sweeney en Woodall stapten na het duel in Lissabon het veld op, waar ze hun voetbalkunsten mochten laten zien met de mascotte van de thuisploeg. De 28-jarige actrice verraste met enkele aardige aannames en prima dribbels. Nadat ze een goal maakte, juichte Sweeney op de manier waarop voormalig Sporting-ster Bruno Fernandes zijn doelpunten altijd viert. De beelden van het partijtje gaan inmiddels volop rond op social media.

Sporting Portugal zorgde er vrijdagavond met de 3-0 zege voor dat het in het spoor van koploper FC Porto blijft. De ploeg uit de hoofdstad heeft met nog tien wedstrijden te spelen een achterstand van vier punten op de club van Francesco Farioli. Sporting is daarnaast nog actief in de Champions League, waar het in de achtste finales werd gekoppeld aan de Noorse stuntploeg Bodø/Glimt.