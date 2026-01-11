PSV heeft afgelopen week een laatste contractvoorstel aan Peter Bosz gedaan, zo bevestigt algemeen directeur Marcel Brands bij Goedemorgen Eredivisie. Het is nu aan de oefenmeester en zijn zaakwaarnemer om hier een beslissing over te nemen.

Bosz beschikt bij PSV over een aflopend contract. De Eindhovenaren willen dolgraag door met de trainer en zijn hier druk over in gesprek met hem. Brands vertelt bij Goedemorgen Eredivisie dat hij gedurende de winterstop op Curaçao was, waar Bosz zelf ook op vakantie was. “Daar hebben we twee keer samen wat gedronken en gegeten en het daar ook nog over gehad. Afgelopen woensdag hebben Earnest (Stewart, red.) en ik nog een gesprek gehad met zijn agent. Op basis daarvan hebben we donderdag ons laatste voorstel gedaan, dus de bal ligt nu bij Peter en zijn zaakwaarnemer.”

Eind december klonken er geluiden dat Bosz graag een bondscoach-clausule in zijn contract wil laten opnemen. Het is namelijk een publiek geheim dat de oefenmeester graag aan de slag gaat bij de KNVB als Ronald Koeman na het WK van komende zomer vertrekt als bondscoach. De bond wil echter pas na het toernooi een beslissing daarover nemen. Hans Kraay junior vraagt Brands of het klopt dat Bosz die clausule wil. “Nee”, reageert de directeur kort. Later in de uitzending maakt hij duidelijk dat deze clausule voor PSV ook geen optie is, omdat de club dan afhankelijk is.

Brands begrijpt dat Bosz moet nadenken over zijn beslissing. “Bij mij is het ook zo: kan ik dit nog twee jaar opbrengen. Het werk is leuk, maar het is ook heel zwaar. Peter zit op dezelfde leeftijd en moet ook overwegen of hij doorgaat, wil stoppen, iets in het buitenland wil doen of niet. Het is dus niet zozeer dat er 10.000 euro bij moet. Maar deze beslissing moet je niet forceren.”