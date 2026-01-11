De gesprekken tussen PSV en Peter Bosz over een nieuw contract gaan in een hoger tempo dan voorheen richting een conclusie, zo schrijft Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. Er is echter nog altijd geen sprake van een akkoord.

De afgelopen dagen ging het gerucht ineens rond dat Bosz zijn krabbel onder een nieuw contract had gezet bij PSV dan wel had toegezegd dit te gaan doen. Betrokkenen bij de club laten aan Elfrink weten dat dit (nog) niet het geval is. “Wel is duidelijk dat er wat schot in de zaak zit, zonder keiharde garantie nog”, schrijft de clubwatcher. Het tempo in de gesprekken ligt nu ook een stuk hoger dan voorheen.

PSV en Bosz hebben de voorbije weken stappen gezet in de onderlinge gesprekken. Deze ontwikkelingen zouden op een goede uitkomst kunnen wijzen, maar dit is nog altijd niet definitief. Pas als Bosz en zijn zakelijk adviseur akkoord gaan met het voorstel van PSV, is er sprake van een deal. Op dit moment lijkt het moment van een akkoord op hoofdlijnen wel in zicht te zijn.

De inhoud van de aanbieding aan Bosz en de voorwaarden zijn ‘strikt geheim’. “Niemand bij de club praat daarover met journalisten”, geeft Elfrink aan. Dat heeft ook te maken met de onderhandelingen van drie jaar geleden, die mede door de flinke eisen van Bosz’ zaakwaarnemer lastiger verliepen dan van buitenaf leek.