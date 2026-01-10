Eredivisiekoploper PSV heeft in de eerste wedstrijd van 2026 een ruime zege op Excelsior geboekt: 5-1. Domper op de feestvreugde voor trainer Peter Bosz was het vroege uitvallen van spits , die bij het maken van de 2-0 een armblessure opliep en daardoor vermoedelijk voorlopig niet in actie zal kunnen komen.

Bij PSV ontbraken onder meer aanvoerder Jerdy Schouten (geschorst), Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine (Afrika Cup met Marokko). Het leidde tot basisplaatsen voor Ryan Flamingo op de plek van Schouten naast Yarek Gasiorowski in het centrum, Paul Wanner op het middenveld naast Guus Til en Joey Veerman en Ricardo Pepi in de spits.

PSV kwam na vijf minuten spelen al bijna op voorsprong, toen Dennis Man, die een plaag was voor zijn directe tegenstander Simon Janssen, vanaf rechts naar binnen trok en met een prima schot de korte hoek zocht. Stijn van Gassel stond aan de grond genageld, maar zag de bal tot zijn opluchting via de paal terug het veld in rollen. Even later was het alsnog raak: Man ging nu buitenom en legde terug op Wanner, die van een meter of tien zijn eerste Eredivisietreffer maakte: 1-0. Een kwartier later lag de tweede er ook in: Til legde breed op Pepi, die de bal al vallend over de doellijn werkte. Daarbij kwam de Amerikaanse spits ongelukkig op zijn arm terecht, waardoor hij de strijd meteen moest staken. Couhaib Driouech was zijn vervanger. PSV liep daarna door rake kopballen van Flamingo (3-0) en Gasiorowski (4-0) nog verder weg van de bezoekers en leek zo op weg naar een ruime zege.

In de laatste fase van de eerste helft werd PSV echter wat slordiger en incasseerde het uiteindelijk in de blessuretijd een tegentreffer. Janssen zette vanaf links voor, Illias Bronkhorst stond helemaal vrij voor het doel en drukte af. Even later leverde miscommunicatie tussen Ivan Perisic en Sergiño Dest bovendien nog bijna een eigen doelpunt op en moest Matej Kovár reddend optreden bij een kopbal, wat de Tsjech maar net lukte. Daardoor gingen beide ploegen met een 4-1 tussenstand aan de thee.

Excelsior kwam een kwartier later het best uit de kleedkamer. Het ontbrak de Kralingers echter aan finesse in de afronding, want kansen om de achterstand verder te verkleinen waren niet besteed aan onder meer Irakli Yegoian en rechtsbuiten Derensi Sanches Fernandes. Aan de overkant was het twintig minuten voor tijd wél raak toen Excelsior de bal knullig verspeelde in de middencirkel en Man via Van Gassel de 5-1 binnen schoot. Daarmee was de eindstand bereikt.