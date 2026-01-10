Live voetbal 3

PSV wint ruim van Excelsior, maar verliest spits Pepi

Paul Wanner en Dennis Man vieren een treffer bij PSV - Excelsior
Foto: © Imago
10 januari 2026, 21:55   Bijgewerkt: 22:03

Eredivisiekoploper PSV heeft in de eerste wedstrijd van 2026 een ruime zege op Excelsior geboekt: 5-1. Domper op de feestvreugde voor trainer Peter Bosz was het vroege uitvallen van spits Ricardo Pepi, die bij het maken van de 2-0 een armblessure opliep en daardoor vermoedelijk voorlopig niet in actie zal kunnen komen.

Bij PSV ontbraken onder meer aanvoerder Jerdy Schouten (geschorst), Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine (Afrika Cup met Marokko). Het leidde tot basisplaatsen voor Ryan Flamingo op de plek van Schouten naast Yarek Gasiorowski in het centrum, Paul Wanner op het middenveld naast Guus Til en Joey Veerman en Ricardo Pepi in de spits.

PSV kwam na vijf minuten spelen al bijna op voorsprong, toen Dennis Man, die een plaag was voor zijn directe tegenstander Simon Janssen, vanaf rechts naar binnen trok en met een prima schot de korte hoek zocht. Stijn van Gassel stond aan de grond genageld, maar zag de bal tot zijn opluchting via de paal terug het veld in rollen. Even later was het alsnog raak: Man ging nu buitenom en legde terug op Wanner, die van een meter of tien zijn eerste Eredivisietreffer maakte: 1-0. Een kwartier later lag de tweede er ook in: Til legde breed op Pepi, die de bal al vallend over de doellijn werkte. Daarbij kwam de Amerikaanse spits ongelukkig op zijn arm terecht, waardoor hij de strijd meteen moest staken. Couhaib Driouech was zijn vervanger. PSV liep daarna door rake kopballen van Flamingo (3-0) en Gasiorowski (4-0) nog verder weg van de bezoekers en leek zo op weg naar een ruime zege.

In de laatste fase van de eerste helft werd PSV echter wat slordiger en incasseerde het uiteindelijk in de blessuretijd een tegentreffer. Janssen zette vanaf links voor, Illias Bronkhorst stond helemaal vrij voor het doel en drukte af. Even later leverde miscommunicatie tussen Ivan Perisic en Sergiño Dest bovendien nog bijna een eigen doelpunt op en moest Matej Kovár reddend optreden bij een kopbal, wat de Tsjech maar net lukte. Daardoor gingen beide ploegen met een 4-1 tussenstand aan de thee.

Excelsior kwam een kwartier later het best uit de kleedkamer. Het ontbrak de Kralingers echter aan finesse in de afronding, want kansen om de achterstand verder te verkleinen waren niet besteed aan onder meer Irakli Yegoian en rechtsbuiten Derensi Sanches Fernandes. Aan de overkant was het twintig minuten voor tijd wél raak toen Excelsior de bal knullig verspeelde in de middencirkel en Man via Van Gassel de 5-1 binnen schoot. Daarmee was de eindstand bereikt.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
558 Reacties
55 Dagen lid
1.683 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De landskampioen gaat volle kracht door. Nummer 2 staat op 14 punten. Boszball is nog steeds toonaangevend in Nederland. Jammer van Pepi, hopelijk snel terug.

PSV bril!
277 Reacties
345 Dagen lid
686 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG schouder uit de kom zeiden ze toch? Klinkt niet heel ernstig dan, hoe gek dat ook klinkt 😅

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
75 Reacties
1.085 Dagen lid
73 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooie overwinning, hopelijk valt het mee met Pepi.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

PSV - Excelsior

PSV
5 - 1
Excelsior
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
14
7
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11
2023/2024
Jong PSV
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

